Abonnés Livebox : top départ pour les 39 chaînes offertes sur la TV d’Orange

Orange propose aux abonnés Internet + TV + Téléphone une opération exceptionnelle du 21 au 26 octobre 2025, avec l’accès gratuit à 39 chaînes et à un vaste catalogue de replay. Cinéma, séries, documentaires… l’opérateur promet “pour tous les goûts et pour toute la famille”, avec des milliers de programmes disponibles à la demande pendant toute la durée de l’opération.

Pour en profiter sur la TV d’Orange, il suffira de se rendre sur le canal 29 dès le 21 octobre pour entrer dans l’univers “mise en clair” et découvrir la sélection de chaînes et de contenus proposés. L’accès sera également possible via les décodeurs TV Orange, PC et Mac via tv.orange.fr (non compatible avec Linux, Opera et Safari), smartphones et tablettes grâce à l’application Orange TV, ainsi que sur Smart TV Samsung, LG et Android TV compatibles.

L’opération concerne la France métropolitaine, les Antilles-Guyane, La Réunion et Mayotte, sous réserve d’éligibilité technique des abonnés. Parmi les chaînes mises en clair, les abonnés pourront retrouver Téva, Paris Première, TV Breizh, Paramount Network et sa déclinaison Décalé, AB1, Comedy Central, Game One et Game One +1, Gulli Max, TFOU Max, Boomerang et Boomerang +1, Cartoonito, Tiji, Canal J, Nickelodeon, Nickelodeon Junior et +1, NickToons, Kitchen Mania, Explore, Animaux, Crime District, Chasse & Pêche, Toute l’Histoire, Histoire TV, Ushuaïa TV, MyZen TV, Science & Vie TV, Mangas, Warner TV Next, J-One, Melody, TRACE Caribbean, TRACE Latina, TRACE Vanilla, Mezzo et Automoto la chaîne.

