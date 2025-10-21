Quand internet se montre fragile, une Freebox “basique”, ça serait quoi ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Et si internet était en fait super fragile ?

Lundi dernier, une panne d’envergure affectait Amazon Web Services (AWS), provoquant des interruptions massives sur des sites et applications parmi les plus utilisés au monde. Ce qui soulève clairement un sujet : nos plateformes sont définitivement soumises à quelques acteurs, un vrai problème ?

Toujours plus de supports pour Oqee, devenu Free TV

Vers une compatibilité complète ? Lors de la Journée des communautés Free du 3 octobre, Free nous a confié sa stratégie à propos de son service TV, devenu au fil du temps l’un des piliers de son secteur TV : « On réfléchit toujours à proposer plus de supports compatibles avec Oqee ». L’opérateur a depuis transformé son application en Free TV, mais la volonté reste la même, et les idées continuent de fuser.

Comment définiriez vous une box basique ?

Les utilisateurs de Mac qui sauvegardent leurs données sur une Freebox pourraient bientôt avoir une mauvaise surprise. Apple abandonne peu à peu son ancien système de partage de fichiers, et les Freebox ne sont pas encore prêtes pour le nouveau. Résultat : les sauvegardes Time Machine risquent de ne plus fonctionner correctement. Une fonctionnalité qui soulève la question d’avoir une box encore plus simple, mais la définir, ce n’est pas forcément une tasse de thé…

Qu’est ce qui intéresse plus Free, Orange et Bouygues chez SFR ?

Les créanciers d’Altice France restent pour l’instant alignés avec Patrick Drahi dans le dossier SFR, malgré les pressions d’Orange, Bouygues et Free, qui espéraient un revirement en leur faveur. Forcément, le sujet fait beaucoup parler de lui.

Vos retours nous font chaud au coeur

Après plusieurs mois d’absence en raison d’évolution techniques, TTFB est de retour pour vous présenter toute l’actualité de Free et des télécoms. Et notre retour a été plutôt bien accueilli et ça nous fait plaisir !

