Internet : une énorme panne chez Amazon paralyse de nombreux services en ligne (Prime Video, Signal, Snapchat, Roblox…)

Depuis ce lundi matin, une panne d’envergure affecte Amazon Web Services (AWS), provoquant des interruptions massives sur des sites et applications parmi les plus utilisés au monde.

Les premiers dysfonctionnements ont été signalés ce lundi 20 octobre, peu avant 8h30. Selon DownDetector, la plateforme qui recense les signalements d’incidents, une large partie de l’infrastructure d’AWS est touchée, entraînant des coupures chez plusieurs géants du web.

Les services d’Amazon sont eux-mêmes impactés, notamment Prime Video et Ring, tandis que certains utilisateurs rencontrent aussi des difficultés d’accès au site Amazon.fr. Mais la panne s’étend bien au-delà du groupe. Des plateformes majeures comme Snapchat, Signal, Canva, Roblox, Clash Royale, Duolingo, Coinbase ou encore Flickr sont partiellement ou totalement inaccessibles.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs entreprises reconnaissent des perturbations. Canva indique être « consciente que certaines fonctionnalités sont indisponibles pour une partie des utilisateurs » et affirme enquêter sur la cause. De son côté, Perplexity AI mentionne directement « une panne affectant les serveurs AWS ».

Amazon a confirmé sur son site officiel être au courant d’un incident majeur sur son infrastructure cloud, précisant observer « une augmentation des taux d’erreur et des latences sur plusieurs services » sur la zone Europe/USA. L’entreprise assure que ses équipes « travaillent activement à rétablir la situation » et promet une nouvelle communication sous 30 à 45 minutes. Aucune estimation officielle n’a encore été donnée sur la durée de la panne, mais son ampleur rappelle à quel point l’écosystème numérique mondial dépend aujourd’hui d’AWS.

Source : via 01net

