Free Mobile lance “la préinstallation de l’eSIM” sur de premiers smartphones Android

Free étend sa solution d’activation simplifiée de l’eSIM à de nouveaux smartphones Android, après l’avoir annoncé sur les iPhone. Connectez-vous au Wi‑Fi et votre ligne Free s’installe automatiquement, sans QR Code.

Free Mobile continue de simplifier l’accès à ses services mobiles avec une nouvelle extension de sa fonctionnalité d’activation de l’eSIM. Après avoir introduit cette option sur les iPhone, l’opérateur propose désormais une installation automatique de l’eSIM sur un plus large éventail de smartphones.

Si les iPhone des gammes 11 à 17 étaient déjà compatibles, Free étend désormais le dispositif aux smartphones Android récents. Parmi les modèles compatibles révélés par Free 1337, on retrouve les Google Pixel 8 à 10, les Samsung Galaxy S24 et S25, ainsi que les Motorola Razr 50 et 60, avec d’autres appareils à venir.

Disponible directement en boutique, l’activation simplifiée permet d’installer une eSIM sans passer par le traditionnel QR Code. Il suffit que le téléphone soit connecté au Wi-Fi pour que la nouvelle ligne Free soit activée automatiquement. Cette option est particulièrement pratique pour les utilisateurs souhaitant gagner du temps lors de l’achat de leur abonnement mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox