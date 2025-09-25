Free Mobile : ils estiment que son réseau est excellent et refusent une nouvelle antenne mais…

À Plumergat dans le Morbihan, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de riverains visant à stopper, en urgence, l’installation d’un pylône. En attendant l’examen au fond, Free Mobile est autorisé à avancer.

Un recours “anti-antenne” à contre-courant. Dans le hameau de Mangoëro, vingt-deux habitants contestent le projet d’antenne-relais de Free Mobile en avançant un motif rare dans ce type de dossier : selon eux, la couverture mobile locale est déjà très satisfaisante et ne justifie pas une nouvelle infrastructure. Un angle inhabituel, là où les contentieux portent d’ordinaire sur les ondes, l’intégration paysagère ou la valeur des biens.

Informés du projet à l’automne 2024, les habitants expriment leurs réticences. La déclaration préalable est déposée le 24 décembre par l’opérateur, avant que la mairie s’y oppose. En mars dernier, Free Mobile saisit le juge des référés, l’arrêté municipal est suspendu, ouvrant la voie à un nouvel acte de la commune, qui prend le 13 mai un arrêté de non-opposition. Les riverains répliquent et demandent, à leur tour en référé, la levée de cette suspension.

Après une audience fin août devant le tribunal administratif de Rennes, la juge des référés a rendu cette semaine une ordonnance défavorable aux riverains : aucun élément nouveau ne justifie de mettre fin à la suspension du premier refus municipal. En clair, dans l’attente d’un examen au fond, Free Mobile est autorisé à poursuivre son projet.

Dans le “dossier d’information mairie” remis par l’opérateur, ce dernier indique prévoir “l’installation et la mise en service de 3 antennes sur un pylône afin de contribuer à la couverture mobile de la commune en 3G, 4G et 5G (5G par partage dynamique de la bande 700 MHz des antennes 4G)”.

