Altice étudie la cession de SFR Business, Free et Bouygues Telecom seraient notamment intéressés

Selon l’agence de presse Bloomberg, Patrick Drahi sonderait actuellement de potentiels acheteurs pour la reprise de SFR Business.

Altice France étudie la vente de SFR Business, la branche entreprises de SFR (connectivité fixe et mobile, cloud, cybersécurité), dans une opération qui pourrait être valorisée à plusieurs milliards d’euros, selon des sources proches du dossier, révèle Bloomberg. Des informations auraient été partagées à des candidats potentiels, et l’actif susciterait déjà l’intérêt de Free (Iliad), Bouygues Telecom et de fonds de capital-investissement.

Au-delà d’un simple désengagement, la cession viserait à accélérer la réduction de l’endettement du groupe de Patrick Drahi, engagé depuis février dans un accord avec ses créanciers pour retrancher 8,6 milliards d’euros à la dette d’Altice France. Dans un marché B2B dominé par Orange, SFR Business apparaît comme un actif de choix pour des opérateurs dont les activités aux entreprises demeurent sous-dimensionnées.

Cette opération pourrait raviver le scénario d’un partage plus large des actifs de SFR entre acteurs français, toujours évoqué mais dont les discussions semblent ralenties depuis cet été , avec en toile de fond la possible cession du réseau fixe (backbone et fibre en zones denses). Le groupe de Patrick Drahi tempère toutefois : « Altice est concentré sur la mise en œuvre de l’accord de dette, l’examen de cessions d’actifs non essentiels et la relance commerciale de SFR », indique un porte-parole. Les discussions restent ouvertes et aucune décision finale n’est arrêtée à ce stade. Altice pourrait aussi décider de ne pas vendre SFR Business.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox