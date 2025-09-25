Une alerte FR-Alert très localisée déclenchée via les réseaux de Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues Telecom

Alors que l’épidémie de chikungunya dépasse les 100 cas à Antibes dans les Alpes-Maritimes, FR Alert, le dispositif utilisé pour prévenir les populations lors d’un cas d’urgence ou une catastrophe majeure, a été activé ce mercredi.

Hier matin, l’ARS, Santé Publique France, la Ville d’Antibes et la Préfecture des Alpes-Maritimes ont conjointement pris la décision d’envoyer un message FR Alert à la population. De nombreux habitants d’Antibes et des alentours ont ainsi reçu sur leur smartphone une notification FR-Alert, quel que soit leur opérateur (Free Mobile, Orange, SFR, Bouygues Telecom, etc.). Le message, signé du préfet des Alpes-Maritimes, signalait des cas de chikungunya et appelait à se protéger des piqûres de moustiques et à consulter un médecin en cas de symptômes.

Le SMS débute par « ALERTE SANITAIRE : cas de chikungunya à Antibes » et rappelle les symptômes à surveiller : fièvre élevée, douleurs articulaires et éruption cutanée. Il précise un numéro de contact en heures ouvrées, le 04 97 21 31 61, et renvoie vers la page d’information de l’ARS Paca.

FR-Alert, comment ça fonctionne ?

FR-Alert est le système national d’alerte par diffusion cellulaire. Les préfectures et services de secours peuvent cibler une zone géographique et envoyer un message prioritaire à tous les téléphones présents dans la zone. L’objectif : informer vite et clairement la population en cas de risque ou d’urgence.

