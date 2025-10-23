Free ajoute 3 nouvelles chaînes X à son offre TV

Freebox TV enrichit son offre adulte avec deux chaînes à la carte, Desire TV et Bang U, facturées 6,99 €/mois chacune, et une chaîne incluse dans le bouquet Fantaisie, Redlight HD. L’opérateur propose ainsi une gamme de contenus X couvrant des approches sensuelles ou explicites.

Free vient d’ajouter de nouvelles chaînes pour adultes complétant son offre déjà fournie sur cette thématique. La formule se décline en deux modes : d’une part, des chaînes à la carte facturées individuellement et de l’autre, il complète un forfait mensuel rassemblant plusieurs chaînes premium en haute définition.

Desire TV : la sensualité à l’honneur

Disponible sur le canal 384 pour 6,99 € par mois, Desire TV se distingue par une programmation érotique et sensuelle diffusée 24 h/24. Conçue pour plaire aux hommes comme aux femmes, cette chaîne met en avant l’esthétique du corps et l’acte d’amour, loin des productions hard‑core. Elle s’adresse en particulier aux couples ou aux téléspectateurs recherchant une atmosphère plus romantique. Les programmes sont classés « soft‑core » et accessibles uniquement aux majeurs.

Bang U : des programmes sans filtre

Au canal 387, Bang U est proposée au même tarif mensuel mais dans un registre radicalement différent. Cette chaîne américaine aligne des films pornographiques très explicites avec des thématiques variées : domination, rencontres de campus, grosses cylindrées ou fantasmes lesbiennes. Les titres des programmes annoncent la couleur et visent un public averti en quête de sensations fortes. Diffusée en anglais, Bang U est clairement orientée « hard‑core » et ne s’adresse qu’aux adultes consentants.

Redlight HD : la référence du bouquet Fantaisie

La troisième chaîne, Redlight HD, est accessible sur le canal 393. Elle n’est pas facturée individuellement mais intégrée au bouquet Fantaisie, facturé 8,99 € par mois. Ce pack réunit également Hustler HD et Private HD et offre une sélection de films et d’émissions en haute définition. Chaîne européenne bien implantée, Redlight HD mêle productions érotiques et pornographiques et renouvelle régulièrement sa grille.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox