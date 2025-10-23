Orange teste la “fibre du futur” avec la 50G-PON à 40 Gbit/s, une première en France

Orange teste la technologie 50G-PON, une première en France pour la fibre très haut débit.

Ce jeudi 23 octobre 2025, Orange a présenté à Lyon et Marseille une démonstration grandeur nature de la technologie 50G-PON, considérée comme la prochaine étape majeure dans l’évolution des réseaux fibre optique. Il s’agit, selon l’opérateur, d’une première en France. Après les standards G-PON (2 Gb/s) et XGS-PON (jusqu’à 8 Gb/s), déjà intégrés aux offres grand public de l’opérateur depuis le lancement de la Livebox 7 en 2023, le 50G-PON (pour 50 Gigabit capable Passive Optical Network) promet un débit pouvant atteindre 40 Gb/s, soit cinq fois plus que les capacités actuelles.

Pour illustrer la performance de cette nouvelle génération de fibre, Orange a organisé un test reliant deux joueurs professionnels, Crimson à Lyon et Kayane à Marseille, qui se sont affrontés en ligne sur le jeu de combat 2XKO de Riot Games. L’opérateur y voit une manière concrète de démontrer la faible latence et la stabilité de la technologie dans un contexte réel.

Le 50G-PON s’appuie sur les infrastructures passives existantes du réseau FTTH d’Orange (fibre, câbles, connecteurs, boîtiers). Son déploiement futur nécessiterait principalement une évolution des équipements actifs dans les centraux optiques. « Un simple changement de carte réseau permettra de connecter un client au 50G-PON », indique l’entreprise. Cette compatibilité vise à faciliter la montée en puissance des débits tout en limitant les interventions sur le terrain et l’impact environnemental lié à de nouveaux déploiements.

Des usages encore à définir

Orange présente cette expérimentation comme une étape de préparation aux besoins de demain. Les usages concrets du 50G-PON restent encore à préciser : ils devraient d’abord concerner les entreprises nécessitant des capacités très élevées de transmission, avant d’être proposés au grand public.

« Il est encore tôt pour prévoir les possibles applications de la technologie 50G-PON, mais grâce aux investissements consentis par Orange pour déployer la fibre, il sera aisé d’évoluer vers cette technologie lorsque cela sera nécessaire », explique Christian Gacon, directeur Réseaux et Services Broadband chez Orange. L’opérateur souligne que cette avancée s’inscrit dans une logique d’innovation continue, tout en veillant à « ne pas déployer des technologies sans objet » afin de préserver les ressources et l’environnement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox