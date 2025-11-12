Freebox Révolution : les signes qui devraient la mener à sa fin après 15 ans de succès… ou pas

Box iconique de Free, la Freebox Révolution fêtera ses quinze ans le 14 décembre prochain. Mais alors que le FAI modernise toute sa gamme autour des Freebox Pop et Ultra, la vénérable « v6 » semble approcher le crépuscule de sa carrière. Voici pourquoi sa fin paraît inévitable, sauf si…

Un monument qui a beaucoup rapporté à Free mais qui devient un peut trop vétuste. Lancée fin 2010, la Freebox Révolution a marqué une rupture historique : design signé Philippe Starck, lecteur Blu-ray, et un Server doté d’un disque dur et d’un écran OLED tactile, une première dans l’univers des box. Mais sur le plan industriel, la v6 a déjà vécu plusieurs vies, elle est entièrement amortie depuis longtemps.

Au sujet de son remplacement par une nouvelle box abordable, Nicolas Thomas, le directeur général de Free, a expliqué à Numerama en mars dernier en marge de la présentation des résultats annuels de l’opérateur : « On l’aime beaucoup, mais on aime continuer à innover. Voyons ce que l’avenir nous réserve ». Quelques jours plus tard, Free lançait une offre Freebox Pop S tout en rendant moins visible l’offre Freebox Révolution Light, éjectée de la page de la présentation de la gamme Freebox et reléguée dans onglet caché sur le site web de Free.

Le dernier chapitre s’écrit dans l’ombre de la Freebox Pop et de l’Ultra

Mais alors qu’est-ce qui pourrait pousser la Freebox Révolution vers la sortie ? Le scénario le plus probable est le retrait dans un premier temps de l’offre Freebox révolution Light, une fin de commercialisation donc pour les nouveaux abonnés, tout continuant de mettre à jour le firmware de la box pour le parc actuel tout en poussant naturellement les abonnés vers une migration comme c’est le cas avec la Freebox mini 4K. Mais l’opérateur se heurtera à un point crucial : une large partie des abonnés Freebox Révolution sont très attachés leur box et estiment encore aujourd’hui qu’elle répond davantage à leurs usages que les box plus récentes de l’opérateur. Le lancement d’une nouvelle offre tripe play abordable pourrait peut-être les convaincre, on se laisse rêver à une Freebox Révolution 2, mais cela ne semble pas dans les plans de l’opérateur.

Reste que la Freebox Révolution devient vieillissante, son écran OLED sur le serveur en premier lieu. Avec le temps, un nombre grandissant d’abonnés, et c’est logique, signalent des baisses de luminosité, des pixels grillés ou des affichages illisibles. Or cette pièce ne semble plus produite, et son intégration dans la façade peut rendre toute réparation complexe. À cela s’ajoute une connectique vieillissante (Ethernet Gigabit non 2.5G, ports USB 2.0) et une carte Wi-Fi limitée à la norme n, bien loin des standards actuels (Wi-Fi 6/7) sans oublier des débits descendants toujours suffisants mais plafonnés à 1 Gbit/s. Tout cela laisse penser que la box emblématique de Free ne pourrait survivre très longtemps encore dans les offres commerciales de Free.

Dans son dernier Green Bond Report (novembre 2025), Free se félicite d’avoir reconditionné plus de 3 millions de Freebox et 2 millions de Players. Les coques plastiques sont broyées et réutilisées, les cartes mères réparées, et les cartes Wi-Fi remplacées. Mais malgré cette approche circulaire exemplaire, Free ne peut pas prolonger éternellement la v6 : certaines pièces sont obsolètes et plus vraiment disponibles sur le marché.

Et si l’aventure continuait malgré tout ? Une dernière possibilité pourrait toutefois permettre à Free de prolonger une fois de plus la durée de vie de la Freebox Révolution, à savoir la sortie de son nouveau super player. Attendu depuis près de deux ans, le nouveau boîtier TV de l’opérateur est prévu dans les mois à venir, nous a confié Xavier Niel début octobre. Si le fondateur de Free ne confirme pas totalement, il a déjà laissé penser que ce nouveau player ne sera pas réservé uniquement aux abonnés Freebox Ultra. Les clients Freebox Pop et Révolution pourraient en profiter. Mais cela ne résout pas le problème de vétusté du serveur V6.

