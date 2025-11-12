Face à la crise, les chaînes TV locales françaises vont lancer “Locales Plus”, une plateforme en ligne commune pour plus de visibilité

Alors que la télévision locale française traverse une période critique, seize chaînes indépendantes annoncent une initiative commune pour redonner de la visibilité au secteur : le lancement de Locales Plus, une plateforme nationale de diffusion en ligne, prévue pour le premier trimestre 2026.

Depuis plusieurs mois, la fédération Locales.tv, qui regroupe 52 chaînes locales, alerte sur la fragilité économique de ces médias de proximité. En cause : la chute du marché publicitaire local, la baisse du soutien des collectivités, une visibilité réduite sur la TNT et des difficultés à exister dans l’écosystème numérique dominé par les grandes plateformes et groupes nationaux. La disparition récente de Vià Occitanie, chaîne du groupe La Dépêche du Midi, a illustré l’urgence d’agir.

C’est dans ce contexte que seize chaînes ont décidé d’unir leurs forces en lançant dès le 1er trimestre 2926 une plateforme en ligne baptisée Locales Plus. Figureront au lancement ATV Martinique, Canal 32, LMTV Sarthe, POM TV, Tébéo, TLC, TV7 Bordeaux, TV78, TV8 Moselle-Est, TVPI, TVR, TV Vendée, Val de Loire TV, Vosges TV, Wéo TV et 7A Limoges. Leur service TV prendra la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif ouverte à toutes les chaînes locales indépendantes souhaitant les rejoindre. L’objectif : offrir un accès simplifié et centralisé à leurs programmes sur Internet, tout en préservant leur indépendance éditoriale. Locales Plus pourrait également servir de représentant commun auprès des distributeurs nationaux, pour faciliter la présence des chaînes locales sur les box et plateformes numériques.

En misant sur la coopération plutôt que la concentration, les télévisions locales espèrent ainsi préserver leur rôle essentiel d’information de proximité tout en retrouvant une place durable dans le paysage audiovisuel français. Fabrice Schlosser, président de Locales Plus et co-président de Locales.tv a déclaré, “en s’unissant dans un cadre coopératif, les médias locaux affirment que l’indépendance éditoriale, la proximité et la diversité ne sont pas des héritages à préserver, mais des atouts d’avenir pour la vitalité démocratique et culturelle de nos territoires “.

L’Arcom appelée à la rescousse

En juin dernier, la fédération Locales.tv a appelé l’Arcom à prendre des mesures urgentes pour préserver le réseau des télévisions locales. Selon elle, les chaînes locales privées subissent une double fragilisation de leur modèle économique. D’une part, le marché publicitaire local s’est fortement réduit, principalement à cause de la concurrence des plateformes numériques qui captent une part croissante des investissements publicitaires. D’autre part, les aides financières des collectivités locales ont aussi diminué de manière significative, privant ces chaînes d’un soutien essentiel. Par ailleurs, ces chaînes souffrent d’un problème de visibilité aggravé par la nouvelle numérotation des chaînes sur la TNT, qui les relègue sur des positions moins accessibles, réduisant ainsi leur audience, a indiqué la fédération. S’ajoutent à cela des difficultés sur leur distribution numérique, un canal pourtant crucial pour toucher un public plus large aujourd’hui. Face à cette situation, Locales.tv demande une reconnaissance officielle des chaînes locales comme services audiovisuels d’intérêt général, ce qui garantirait leur statut, leur visibilité et un financement pérenne. La fédération appelle également à une réforme du dispositif de « must carry » qui obligerait les opérateurs à diffuser ces chaînes, assurant ainsi leur présence stable et identifiable sur toutes les offres.

