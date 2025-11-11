Free annonce la remise à neuf de 3 millions de Freebox, 2 millions de Players TV et plus encore pour un total de 120 millions d’euros

Un premier emier rapport sur les obligations vertes de la maison mère de Free : 500 millions d’euros déjà investis en France pour des projets durables.

Le groupe Iliad a dévoilé le 5 novembre son premier rapport sur ses obligations vertes, un an après l’émission de son premier emprunt durable de 500 millions d’euros en octobre 2024. Objectif : financer la transition écologique de ses réseaux et infrastructures.

L’intégralité des fonds a été affectée à des projets situés en France, conformément au “Green Financing Framework” du groupe, validé par Sustainalytics. Il s’agit d’un document de référence qui définit la manière dont une entreprise utilise des instruments financiers (comme des obligations vertes) pour financer des projets respectueux de l’environnement Ces investissements ont permis de :

Moderniser les réseaux fixes et mobiles : 190 millions d’euros pour accélérer le passage du cuivre à la fibre, et 188 millions € pour le déploiement d’antennes 5G plus sobres.

Soutenir l’économie circulaire : 120 millions d’euros pour la remise à neuf de millions de Freebox, TV Players et autres équipements.

Développer les énergies renouvelables : 2 millions d’euros investis dans deux contrats d’achat d’électricité verte avec Engie, couvrant l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 4 000 foyers.

Les premiers résultats sont tangibles : 52 GWh d’électricité économisés, 22 GWh d’énergie renouvelable produite et près de 2 500 tonnes de CO₂ évitées.

Ces progrès s’inscrivent dans la feuille de route climatique du groupe, qui vise une réduction de 60 % de ses émissions directes d’ici 2030 et la neutralité carbone complète en 2050.

10,4 millions d’équipements Free collectés et remis à neuf

Une partie des fonds issus de l’obligation verte a ainso financé les processus de reconditionnement et de recyclage des Freebox. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement climatique n°4 du groupe Iliad, qui vise à améliorer encore la performance environnementale des Freebox.

Free rappelle dans son rapport appliquer “une approche globale d’économie circulaire pour prolonger la durée de vie de ses produits, réduire l’utilisation de matières premières et optimiser la réutilisation.Les Freebox sont modulaires, réparables et évolutives : par exemple, les cartes Wi-Fi peuvent être remplacées afin de suivre les dernières normes, permettant ainsi aux appareils de durer plus de dix ans”.

Les équipements retournés sont reconditionnés dans des usines dédiées, où leurs composants sont réparés, réutilisés ou recyclés localement. “plus de 3 millions de Freebox et 2 millions de Players TV ont été collectés et remis à neuf, ainsi que 5,4 millions d’autres équipements comme des Freeplugs et télécommandes”, explique l’opérateur. Le montant investi via l’obligation verte s’élève sur ce point à 120 millions d’euros.

