TV : l’Arcom appelé à intervenir pour la survie des chaînes locales françaises

Une fédération de 52 chaînes locales alerte sur la fragilité des télévisions locales privées et demande à l’Arcom des mesures urgentes pour préserver leur rôle essentiel dans l’information de proximité.

Locales.tv, la fédération qui regroupe 52 chaînes de télévision locales, appelle l’Arcom à prendre des mesures urgentes pour préserver le réseau des télévisions locales, alors que la récente cessation de diffusion de la chaîne Vià Occitanie, appartenant au groupe La Dépêche du Midi, illustre les graves difficultés économiques auxquelles ce secteur est confronté.

Selon Locales.tv, les chaînes locales privées subissent une double fragilisation de leur modèle économique. D’une part, le marché publicitaire local s’est fortement réduit, principalement à cause de la concurrence des plateformes numériques qui captent une part croissante des investissements publicitaires. D’autre part, les aides financières des collectivités locales ont aussi diminué de manière significative, privant ces chaînes d’un soutien essentiel. Par ailleurs, ces chaînes souffrent d’un problème de visibilité aggravé par la nouvelle numérotation des chaînes sur la TNT, qui les relègue sur des positions moins accessibles, réduisant ainsi leur audience , affirme la fédération. S’ajoutent à cela des difficultés sur leur distribution numérique, un canal pourtant crucial pour toucher un public plus large aujourd’hui.

Face à cette situation, Locales.tv demande une reconnaissance officielle des chaînes locales comme services audiovisuels d’intérêt général, ce qui garantirait leur statut, leur visibilité et un financement pérenne. La fédération appelle également à une réforme du dispositif de « must carry » qui obligerait les opérateurs à diffuser ces chaînes, assurant ainsi leur présence stable et identifiable sur toutes les offres. Elle milite enfin pour un soutien financier public renforcé, notamment via l’instauration d’une nouvelle taxe dédiée à la sauvegarde des télévisions locales.

« Si nous laissons disparaître les télévisions locales privées, nous sacrifions une voix essentielle des territoires, un acteur de proximité et un outil de démocratie directe. Il faut agir maintenant. Nous sommes en train de travailler à des solutions mais nous ne pourrons y arriver sans le soutien public », souligne Aurélie Rousseau, co-présidente de Locales.tv.

Source : The Media Leader

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox