M6 impose de nouvelles restrictions à Free, sauter les pubs est désormais impossible sur certaines Freebox et Free TV

Après TF1, M6 fait appliquer à son tour le blocage du zapping publicitaire sur l’ex-Oqee. Il n’est plus possible pour les abonnés Freebox d’avancer pendant les pubs sur M6 et W9 que ce soit en différé ou sur les enregistrements cloud.

Un an après les premières restrictions imposées par le groupe TF1, le groupe M6 applique désormais des limitations similaires sur ses chaînes gratuites M6 et W9 pour les abonnés Freebox. Lors du visionnage en différé, du contrôle du direct sur Free TV ou des enregistrements cloud , il n’est plus possible d’avancer pendant les coupures publicitaires. Un message explicite s’affiche pour signaler le blocage, forçant ainsi le visionnage intégral des écrans pubs : “À la demande de M6, cette action est bloquée durant ce passage publicitaire”.

Ce qui change concrètement

Les utilisateurs de Freebox Pop, Ultra ou Delta équipés du service Free TV sur leur Player TV Free 4K remarqueront que les fonctions d’avance rapide sont désormais désactivées pendant les publicités lorsqu’ils utilisent le contrôle du direct, la fonction Start Over ou la lecture d’un enregistrement via l’ex-Oqee. Les utilisateurs de Free TV sont également concernés pour la TV différée, que ce soit la version gratuite ou payante. Par contre, les abonnés Freebox Delta et Révolution peuvent toujours avancer dans les pubs depuis Freebox TV, que ce soit pour les chaînes de TF1 ou M6.

Cette restriction, mise en place côté éditeur, s’applique directement sur Free TV. Le comportement observé est identique à celui déjà constaté l’an dernier sur les chaînes du groupe TF1, comme TF1, TMC ou TFX. Les utilisateurs doivent attendre la fin du spot pour reprendre le contrôle de la lecture. En revanche, les enregistrements stockés localement sur disque dur, notamment via la Freebox Révolution et Delta, ne semblent pas concernés. Sur ces équipements, la lecture reste totalement libre.

Un précédent devenu norme

Le groupe TF1 avait été le premier à généraliser ce type de blocage sur ses chaînes, au nom de la protection des revenus publicitaires dans les usages délinéarisés. En appliquant la même politique, M6 suit la même logique de monétisation, contraignant Free à se conformer aux règles fixées par les chaînes. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large : celui d’un contrôle renforcé des éditeurs sur la diffusion de leurs programmes, même en différé.

Lors du précédent blocage imposé par TF1 fin 2024, Free avait tenu à clarifier sa position. L’opérateur affirmait alors que la décision ne provenait pas de lui, mais des conditions imposées par le groupe TF1 à l’ensemble des distributeurs : “cette décision vient des chaînes qui ont exigé la mise en place auprès de tous les distributeurs de services de télévision”, a-t-il expliqué et d’ajouter : “Notre autorisation de diffusion des chaînes est conditionnée à la mise en place de cette fonctionnalité”.

Autrement dit, Free n’a pas eu d’autre option que d’accepter le blocage pour continuer à diffuser les chaînes TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films. Le même dispositif a d’ailleurs été mis en œuvre chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Canal+ , preuve qu’il s’agit d’une exigence contractuelle commune.

