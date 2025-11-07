Le saviez-vous : les Freebox et répéteurs WiFi de Free ont chacun une identité unique, voici comment la découvrir

Où retrouver les références de mes équipements Free ? C’est une question que peuvent se poser les abonnés Freebox.

Certains ne le savent pas, vous pouvez identifier très simplement chacun de vos équipements Freebox grâce à deux informations uniques : l’adresse MAC et le numéro de série (SN). La première permet de reconnaître l’appareil sur votre réseau domestique, tandis que la seconde sert à l’identifier auprès de Free, notamment en cas de dépannage ou d’échange.

Pour les retrouver, deux solutions s’offrent à vous :

Sur l’étiquette apposée sur votre Freebox, Player, répéteur Wi-Fi ou autre équipement.

Depuis l’application Freebox Connect : il suffit d’ouvrir l’app, de sélectionner l’équipement concerné depuis l’accueil, puis d’aller dans la section Autres informations.

Il s’agit une astuce pratique pour savoir exactement quel modèle vous utilisez et faciliter tout contact avec l’assistance Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox