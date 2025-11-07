Doctolib sanctionné pour abus de position dominante : plus de 4,6 millions d’euros d’amende

La plateforme a supprimé son principal concurrent en 2018, créant une situation de quasi-monopole dans son secteur.

L’Autorité de la concurrence a infligé ce jeudi une amende de 4,665 millions d’euros à Doctolib pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Selon l’instance, la plateforme aurait mis en place des pratiques anticoncurrentielles destinées à verrouiller le marché et à évincer ses rivaux.

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée par Cegedim Santé, suivie d’une opération de visite et saisie en 2021. L’enquête a révélé que Doctolib aurait imposé des clauses d’exclusivité à ses clients, les contraignant à utiliser uniquement ses services pour la gestion des rendez-vous et de la téléconsultation. L’entreprise aurait également lié l’accès à sa solution de visioconsultation à la souscription de son module principal, Doctolib Patient.

Cette situation découlerait notamment du rachat de MonDocteur en 2018, pour un montant estimé à 50 millions d’euros. Cette acquisition, selon l’Autorité, aurait permis à Doctolib de supprimer son principal concurrent et de renforcer son emprise sur le marché français de la e-santé. C’est la première fois que l’Autorité de la concurrence sanctionne une entreprise pour abus de position dominante à la suite d’un rachat.

Aujourd’hui, Doctolib revendique 80 millions d’utilisateurs en Europe, dont 50 millions en France, et 400 000 professionnels de santé inscrits. L’entreprise, qui a réalisé 438 millions d’euros de chiffre d’affaires, a immédiatement annoncé son intention de faire appel.

Dans un communiqué, la société dénonce une décision reposant sur « une lecture erronée de notre activité et de notre secteur », rappelant qu’elle n’équipe que « 30 % des soignants en France » et qu’elle reste « trois fois plus petite que ses concurrents européens ». Concernant l’acquisition de MonDocteur, Doctolib assure qu’il s’agissait d’une « opération banale » visant à « innover plus rapidement ».

