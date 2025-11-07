5G : Orange seul opérateur à utiliser 3 bandes de fréquences, Free Mobile doit cravacher pour respecter son engagement

L’ANFR dévoile son nouvel observatoire mensuel du déploiement des réseaux mobiles en France. Si Free Mobile reste en tête toutes fréquences confondues, il doit encore déployer plusieurs sites pour coller aux objectifs imposés par l’Arcep.

Comment se passe le déploiement de la 5G en France ? L’ANFR a dévoilé les chiffres des sites actuellement autorisés ou actifs dans l’Hexagone au premier novembre 2025.

On peut noter entre autres qu’Orange est le seul opérateur pour l’heure à utiliser les 3 bandes fréquences autorisées en 5G, à savoir la 700 MHz (12146 sites actifs), la 2100 MHz (1827 sites actifs) et la 3.5 GHz (13211 sites actifs). Free Mobile quant à lui n’utilise pas la 2100, tandis que SFR et Bouygues pour leur part ne comptent aucun site actif sur la 700 MHz.

Lorsque l’on parle de 5G, la bande jugée la plus importante est celle des 3.5 GHz, qui est pour l’heure la plus utilisée pour le réseau dans sa forme autonome (avec un coeur de réseau 5G), bien qu’Orange utilise depuis peu aussi la 700 Mhz. C’est d’ailleurs cette bande qui est soumise à des obligations de déploiement de la part de l’Arcep, et tous les opérateurs doivent ainsi compter 10 500 sites actifs à la fin de l’année pour être dans les clous.

Au cours du mois d’octobre, les mises en service 3,5 GHz ont ainsi progressé de +279 chez Bouygues, +136 chez Orange, +78 chez SFR et +195 chez Free. Si l’opérateur historique a déjà depuis longtemps atteint son quota, SFR devra pour sa part déployer 336 sites avant la fin de l’année, contre 184 pour Bouygues Telecom. Rien d’insurmontable en soi, si les opérateurs conservent un rythme assez soutenu.

Chez Free, cependant, il reste encore 543 sites à activer sur le territoire avant 2026, soit environ 271 sites par mois avant la fin de l’année, pour être dans les clous. Ce qui représente davantage un challenge, même si on a déjà pu voir des opérateurs activer de nombreux sites en une seule fois.

Free reste tout de même dominant sur le classement général

Cependant, il faut noter qu’en termes de couverture, l’opérateur est toujours loin devant avec 22 117 sites actifs toutes fréquences confondues. Vient ensuite Bouygues Telecom , avec 17 056 sites opérationnels, puis SFR qui en compte 15 499 et Orange clôture la marche avec 15 093 sites actifs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox