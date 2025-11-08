La nouvelle Freebox Édition Limitée Stranger Things renferme un secret sous son habillage, qui est en réalité un sticker

L’édition Stranger Things de la Freebox Ultra est avant tout un skin officiel : sous l’autocollant, on retrouve la même Ultra à coque rouge translucide que l’édition 2024.

Free a confirmé sur son site que l’« habillage » Stranger Things de la Freebox Ultra Édition Limitée est… un simple sticker. Une fois retiré, il dévoile la coque rouge translucide déjà connue, confirmant qu’il s’agit du même châssis que l’édition limitée lancée l’an dernier.

Dans sa FAQ, Free précise : « Son habillage exclusif inspiré de l’univers de Stranger Things est rendu possible grâce à un sticker. En le retirant, vous révélez une nouvelle version de votre Server : une coque rouge laissant entrevoir les composants ainsi que le logo emblématique de la série Stranger Things. Une fois retiré, le sticker ne pourra pas être recollé. » Autrement dit, l’édition 2025 repose sur la même base matérielle, la personnalisation étant cosmétique. Les possesseurs de l’Ultra Édition Limitée 2024 ne peuvent donc par conséquent pas échanger ce serveur contre cette nouvelle version. L’édition limitée de décembre 2024 célébrait les 25 ans de Free avec une coque rouge semi-transparente et un bandeau LED, et six modes d’animation via Freebox Connect, tout comme cette nouvelle édition.

