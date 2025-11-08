Free Mobile change discrètement quelque chose d’important, son réseau évolue et prend son indépendance sur celui des Freebox

Le réseau de Free Mobile affiche désormais une latence plus réduite, plus de stabilité et s’émancipe du réseau fixe de l’opérateur avec des bases posées pour de prochaines optimisations côté mobile. Mais comment est-ce possible ?

Un petit pas pour Free Mobile, un grand pas pour la stabilité du réseau. Après des années à s’appuyer sur l’infrastructure DNS « historique » de Free (côté fixe), Free Mobile met en service ses propres résolveurs DNS, révèle le petit fouineur de la communauté Free, Tiino-X83. Le déploiement, engagé depuis environ deux semaines, s’appuie sur les adresses 212.27.40.190 et 212.27.40.191, avec une prise en charge IPv6 annoncée comme imminente. À la clé : un peu moins de latence, un réseau mobile plus stable et une architecture prête pour de futures optimisations.

Jusqu’ici, les mobiles Free s’appuyaient majoritairement sur les DNS utilisés côté Freebox (notamment 212.27.40.240 / 241 – « dns1/2.proxad.net »). Le passage à des DNS dédiés au réseau mobile acte une séparation claire des environnements fixe et mobile et réduit des points de congestion possibles.

Pour la grande majorité des abonnés, aucune action n’est requise, les DNS sont fournis automatiquement par le réseau mobile via l’APN. En découplant fixe et mobile, Free Mobile limite les effets de bord d’un incident DNS sur l’autre réseau. Avec des résolveurs dédiés, l’opérateur peut ajuster finement anycast, filtrage, sécurité (DoT/DoH) et politiques de cache pour le trafic mobile, sans contrainte héritée du fixe. Enfin, rapprocher le DNS des points d’attache mobiles limite les allers-retours réseau, ce qui fluidifie la navigation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox