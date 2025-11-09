Les abonnés à la box 5G de Free bénéficient de Free TV+ inclus, 100h d’enregistrement et bien plus encore

Free met le paquet sur sa Box 5G : au-delà de l’accès Internet Très Haut Débit en 5G/4G et du Wi-Fi 7, l’offre inclut Free TV+, ex-Oqee, quoi transformer un logement non fibré en foyer connecté complet.

Free TV+ et Free Ciné, inclus dans la box 5G de Free. Certains ne le savent pas mais l’offre de l’opérateur de l’opérateur lancée en décembre 2024 est truffée d’avantages.

Avec la Box 5G, les abonnés accèdent à la TV sur Smart TV, smartphone, tablette ou ordinateur et autres supports compatible grâce à Free TV+ inclus, soit plus de 300 chaînes, contrôle du direct, start-over, 100 h d’enregistrement, diffusion via Chromecast/AirPlay, Free Ciné (500 films et 1 000 épisodes de séries) intégrés. Il s’agit de la version de Free TV incluse dans les offres Freebox.

L’abonnement est affiché 29,99 €/mois pendant 1 an, puis 39,99 €/mois, sans engagement. Free précise également la prise en charge des frais de résiliation de l’ancien opérateur jusqu’à 50 €. L’offre vise les foyers non éligibles à la fibre (ou avec raccordement indisponible) disposant d’une très bonne couverture 5G/4G à domicile. L’installation est immédiate : SIM pré-installée, branchement simple, QR code pour se connecter au Wi-Fi. Autre atout, la Box 5G embarque le Wi-Fi 7 (jusqu’à 100 appareils connectés), et permet d’accéder à Free Family. Les abonnés Box 5G peuvent activer jusqu’à 4 forfaits Free 5G à 9,99 €/mois pendant 1 an puis 15,99 €/mois (au lieu de 19,99 €/mois), soit jusqu’à 480 € d’économies la première année pour un foyer équipé. Des services SVOD restent par ailleurs disponibles en option : HBO Max (3 mois inclus puis 5,99 €/mois), Disney+, Netflix, Prime, Famille by CANAL, Universal+, activables depuis l’Espace Abonné.

