Streaming illégal : Amazon entre dans l’arène et annonce bloquer tous les services IPTV sur ses appareils Fire TV

Amazon déclare la guerre au piratage sur ses appareils Fire TV. Le géant américain bloque désormais les applications illégales, même installées manuellement, et déploie un nouveau système d’exploitation, Vega OS, totalement fermé à l’installation d’applications externes.

Amazon a décidé d’en finir avec le piratage sur ses appareils Fire TV. Le géant américain du e-commerce vient de lancer un blocage mondial des applications jugées illégales, y compris celles installées manuellement par les utilisateurs via le « sideloading ». Une décision qui tourne la page d’une époque : celle où les Fire TV Stick aidaient sans le vouloir les amateurs de streaming non autorisé.

Jusqu’ici, les clés Fire TV étaient réputées pour leur grande flexibilité. Basées sur Fire OS, un dérivé d’Android,, elles permettaient d’installer librement des applications extérieures au store officiel d’Amazon. Il suffisait d’activer les options développeur pour transformer l’appareil en une porte d’accès vers des services IPTV illégaux ou des plateformes de streaming pirate. Cette ère touche à sa fin.

Amazon a confirmé au tabloïd britannique The Sun qu’un dispositif mondial de blocage était désormais en place. Le principe est simple : toutes les applications identifiées comme pirates seront automatiquement désactivées sur les Fire TV, qu’elles proviennent ou non de l’Appstore officiel. Autrement dit, même les applications installées en dehors du store, via le sideloading, seront désormais neutralisées.

Pour mettre en œuvre ce verrouillage, Amazon collabore avec l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), une coalition internationale regroupant les principaux acteurs de l’audiovisuel. Dès qu’une application est considérée comme donnant accès à du contenu piraté, elle est ajoutée à une liste noire et rendue inutilisable. Le blocage se fait directement au niveau de l’appareil : inutile donc de tenter de le contourner avec un VPN.

Mais ce n’est qu’un premier volet de l’offensive. En parallèle, Amazon prépare l’avenir avec un changement plus radical : l’introduction de Vega OS, un nouveau système d’exploitation maison déjà présent sur le Fire TV Stick 4K. Et contrairement à Fire OS, Vega OS ne repose plus sur Android et coupe donc totalement la possibilité d’installer des fichiers APK. Le sideloading devient « architecturalement impossible », selon Amazon. Aucune option de « sources inconnues » ne sera disponible : seules les applications validées par la firme et disponibles dans son propre Appstore pourront être installées.

L’entreprise fait donc le ménage dans sa base d’utilisateurs, souvent composée de « bidouilleurs » peu enclins à consommer du contenu légal. Avec le double mouvement du blocage logiciel immédiat et du nouvel OS fermé, fini l’outil des pirates. Une décision qui pourrait faire baisser les ventes de ses appareils, mais un équilibre devait être à trouver pour Amazon, puisque le streaming illégal empiète également sur sa plateforme Prime Video. Nulle doute que la décision a été murement réfléchie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox