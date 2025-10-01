Amazon dévoile son nouvel OS TV, un nouveau support potentiel pour Oqee by Free

Avec Vega OS, Amazon tourne la page d’Android sur ses appareils TV et connectés. Un pari risqué face aux mastodontes du secteur.

Amazon a présenté hier Vega OS, un nouveau système d’exploitation qui doit succéder à Fire OS et équiper ses Fire TV et enceintes connectées. Plus rapide, plus fluide et surtout indépendant d’Android, Vega OS marque une étape stratégique pour le géant américain. Et comme Free propose déjà son application TV Oqee sur Fire OS, il y a de fortes chances qu’elle soit aussi portée sur cette nouvelle plateforme. D’autant que l’opérateur a toujours affirmé sa volonté d’être présent sur le plus de supports possibles.

Jusqu’à présent, Amazon s’appuyait sur Fire OS pour ses produits TV et ses enceintes. Il s’agit d’un fork d’Android Open Source Project (AOSP), un véritable système d’exploitation donc, mais dépourvu des services et applications de Google. Les utilisateurs de ces appareils ont d’ailleurs pris l’habitude de les « craquer » pour installer les apps manquantes — une pratique quasi inévitable au vu de la pauvreté de l’Appstore d’Amazon.

Le premier objectif de Vega est clair : améliorer les performances. Le Fire Stick, en particulier, a toujours souffert d’une certaine latence dans la navigation et le lancement d’applications. Le nouvel OS doit gommer ces lenteurs, tout en renforçant l’intégration avec Alexa+. Amazon explique que Vega OS se base sur des composants Linux. Le système se veut « très réactif et peu gourmand en ressources, ce qui permet un lancement rapide des applications et une navigation fluide (…) Nous avons conçu Vega pour qu’il soit capable de s’adapter à une grande variété d’appareils, des plus compacts, comme un Fire TV Stick, aux plus avancés intégrant du traitement IA en local, comme notre Echo Show. »

Surtout, Vega permet à Amazon de couper le cordon avec AOSP et de prendre son avenir en main. Plus d’indépendance donc, mais aussi des défis : il faudra convaincre les développeurs de porter leurs applications sur Vega OS. Les services de cloud gaming Xbox Gaming et Luna ont déjà été annoncés comme « bientôt disponibles », et des outils dédiés sont mis à disposition des développeurs. Le pari est risqué : à côté de tvOS (Apple), Android TV/Google TV et Roku OS, qui motorisent des millions d’appareils et jouissent du soutien massif des développeurs, Vega OS part de zéro. Pour percer, Amazon devra maintenir un soutien fort et durable envers cette initiative, et surtout continuer à vendre assez de produits pour que le jeu en vaille la chandelle pour Free et d’autres acteurs de déployer leurs applications sur ce nouveau système d’exploitation.

Enfin, Amazon précise que le lancement de Vega OS ne signifie pas la fin immédiate de Fire OS. Ce dernier restera présent sur certains produits, avec de nouvelles fonctions prévues. « Nous serons toujours une entreprise multi-OS », assure le groupe. Reste à voir combien de temps cette coexistence durera.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox