Comment économiser 49€ pour les nouveaux abonnés Freebox ? Free explique la marche à suivre

Depuis juin, Free rembourse les 49€ de frais de mise en service… à condition de conserver votre numéro fixe lors d’une souscription en ligne. Voici, pas à pas, comment profiter de cette remise et les règles à connaître.

Une astuce qu’il faut connaître. Pour profiter des frais de mise en service offerts chez Free, l’opérateur rappelle aujourd’hui la marche à suivre directement sur son portail . Lors de la souscription sur le site de Free, choisissez « Conserver mon n° » dans la rubrique Téléphonie. Saisissez votre numéro fixe (01, 02, 03, 04, 05 ou 09) et le code RIO de la ligne. Pour obtenir ce RIO : appelez 3179 depuis la ligne concernée (gratuit, 24/7) ou, si ce n’est pas possible, le 0 805 92 3179 depuis une autre ligne. Free se charge ensuite de la résiliation et de la portabilité auprès de votre opérateur actuel.

Demander le remboursement après l’activation

Une fois la ligne activée et la première facture éditée, connectez-vous à l’Espace Abonné :

Mon abonnement > Remboursement des frais de mise en service puis cliquez sur « Je demande mon remboursement ». Assurez-vous que vos paiements sont à jour. Le virement de 49€ intervient en moyenne sous environ 5 semaines sur votre compte bancaire.

Les conditions à respecter

Offre réservée aux nouveaux abonnés Freebox (toutes les Freebox sauf la Box 5G).

Souscription exclusivement en ligne sur le site de Free.

Ne pas avoir été client Freebox dans les 30 jours précédant la souscription.

Demande à effectuer dans les 2 mois suivant l’activation.

Un seul remboursement par ligne et par numéro.

L’éligibilité au remboursement est rappelée pendant la commande, dans l’e-mail de confirmation, puis directement dans l’Espace Abonné où le lien de demande est clairement visible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox