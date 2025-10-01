Xavier Niel perd plusieurs places dans le classement des entrepreneurs préférés des Français

Le fondateur de Free, 5e en 2024, tombe à la 10e place dans le palmarès Forbes 2025, marqué par l’arrivée de nouvelles figures de la santé, de l’économie circulaire et de la consommation responsable.

Le nouveau classement des entrepreneurs préférés des Français, publié par Forbes France, traduit un profond renouvellement. Xavier Niel, patron de Free et fondateur de Station F, mais aussi business angel pour de nombreuses start-up, perd plusieurs rangs en passant de la 5e à la 10e place en 2025, au profit d’entrepreneurs incarnant davantage les attentes actuelles en matière de durabilité et d’impact social.

Le podium reste dominé par Stanislas Niox-Château (Doctolib), toujours premier grâce à l’importance de sa plateforme dans l’accès aux soins. Derrière lui, Lucie Basch (Too Good To Go et Poppins) fait une percée remarquée en deuxième position, portée par son engagement dans l’économie circulaire. Le duo Michel de Rovira et Augustin Paluel-Marmont (Michel et Augustin) complète le top 3, reflet d’une proximité réussie avec les consommateurs.

Autour de Xavier Niel, d’autres figures progressent fortement. Frédéric Mazzella (BlaBlaCar) grimpe à la 4e place, porté par l’essor du covoiturage, tandis que Guillaume Gibault (Le Slip Français) s’installe au 5e rang en misant sur le « made in France ». Paul Morlet (Lunettes pour tous) crée la surprise avec une entrée directe à la 6e place grâce à son modèle d’optique accessible. Plus bas dans le classement, la montée de Justine Hutteau (Respire) et de Hugo Travers (HugoDécrypte) illustre le poids croissant des jeunes entrepreneurs connectés.

L’édition 2025 met en avant quinze nouveaux noms dans le top 20 et une féminisation inédite, avec neuf entrepreneures classées contre trois seulement l’an dernier. Pour les analystes, cette évolution témoigne d’un changement d’époque : la réussite financière ne suffit plus, les Français plébiscitent désormais des entrepreneurs capables d’incarner des valeurs d’innovation, de responsabilité et de proximité.

Malgré son recul, Xavier Niel reste une figure incontournable du numérique français. Mais le classement confirme que de nouveaux visages, plus alignés avec les préoccupations actuelles, captent désormais la préférence du public.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox