Avant sa vente, SFR annonce une nouvelle évolution de son réseau de boutiques avec les « Eco Content Store “

L’opérateur a présenté à La Teste-de-Buch un nouveau concept de magasin censé consommer moins d’énergie et s’inscrire dans son plan environnemental « Le Cap ».

Même si tous les regards sont tournés vers sa potentielle vente, l’opérateur continue d’innover sur divers points, même les plus inattendus comme son réseau de distribution. En effet, SFR a annoncé ce mardi 30 septembre l’ouverture de sa première boutique « Eco Content Store » à La Teste-de-Buch (Gironde). Ce nouveau format, appelé à être progressivement déployé dans son réseau de 550 magasins en France, vise selon l’opérateur à réduire leur consommation énergétique et à utiliser des matériaux plus durables.

Le groupe affirme que l’écoconception appliquée à ces espaces permet d’optimiser l’éclairage, la régulation des systèmes de chauffage et de climatisation, ou encore l’installation des équipements multimédias. SFR indique s’être fixé pour objectif une baisse de 40 % de la consommation énergétique de ses boutiques d’ici 2030. Ces « Eco Content Store » s’inscrivent dans le cadre du plan global « Le Cap », lancé en 2024, qui rassemble plusieurs initiatives en matière d’environnement. « Les Eco Content Store sont une illustration concrète de cette politique », assure l’opérateur, qui dit vouloir renforcer sa sobriété énergétique et l’efficacité de ses infrastructures, produits et services.

Après l’inauguration en Gironde, d’autres ouvertures sont prévues à Montreuil et à Niort dès novembre avec des ouvertures progressives sur l’ensemble du territoire. SFR souligne que la proximité avec les clients reste au cœur de son dispositif commercial, les nouvelles boutiques conservant leur rôle d’accueil et de conseil pour particuliers et professionnels.

