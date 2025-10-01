Amazon annonce la disponibilité d’Oqee by Free au lancement de son tout nouveau Fire TV Stick 4K Select

Amazon a officialisé son nouveau Fire TV Stick 4K Select, première clé TV de la marque à tourner sous Vega OS, son système maison qui remplace Android/Fire OS. Dès sa sortie, le 15 octobre, le carrousel d’applications présenté par Amazon met en avant Oqee by Free, aux côtés des grandes plateformes internationales.

Lapp TV des abonnés Freebox devrait bel et bien être bien prête pour le nouvel écosystème TV d’Amazon. Vega OS fait ses débuts commerciaux sur le Fire TV Stick 4K Select. Plus léger et réactif selon Amazon, il promet des lancements d’apps « remarquablement rapides » tout en ouvrant un nouveau chapitre pour l’interface des Fire TV. C’est la première fois qu’une clé Amazon n’embarque pas Fire OS (fork d’Android).

Autre changement d’importance : sur ce modèle, seules les applications de l’Amazon Appstore sont installables (pas de sideloading), ce qui accentue la nécessité pour les éditeurs de proposer des versions natives Vega OS. Amazon assure néanmoins la compatibilité avec les services « phares » dès le lancement.

Oqee by Free au rendez-vous

Oqee by Free est déjà présente depuis 2023 sur les appareils Fire TV « historiques ». Sur la fiche française du nouveau Fire TV Stick 4K Select, l’application apparaît dans le carrousel des apps mises en avant, ce qui indique qu’une version compatible Vega OS est prête au lancement. Pour les abonnés Freebox éligibles à Oqee, cela signifie une disponibilité immédiate sur la première clé Vega d’Amazon, au même titre que Netflix, Disney+, Apple TV+, Paramount+, Max, ou encore les services français majeurs comme Canal+, TF1+, M6+, france.tv, Arte et Molotov.

Le Fire TV Stick 4K Select est en précommande et commencera à être expédié le 15 octobre 2025. Il s’inscrit comme l’offre 4K la plus abordable de la gamme, tout en inaugurant la transition d’Amazon vers Vega OS.

