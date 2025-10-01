Comparatif : la nouvelle Bbox Pro Évolutive est-elle meilleure que la Freebox Pro ?

Que vaut la nouvelle Bbox Pro Évolutive de Bouygues Telecom face à la Freebox Pro ?

À l’occasion du lancement de sa Bbox Pro Évolutive, Bouygues Telecom Pro muscle son offre à destination des petites entreprises et indépendants. Une arrivée qui vient directement se confronter à la Freebox Pro, déjà installée sur ce marché depuis 2021. Débits, WiFi, cybersécurité, accompagnement, tarifs… nous avons passé au crible les deux solutions pour comparer leurs caractéristiques et mettre en lumière leurs différences.

Ces données correspondent aux informations communiquées officiellement par les opérateurs au 1er octobre 2025.

Catégorie Bbox Pro Évolutive Freebox Pro Connectivité – Fibre jusqu’à 2 Gbps symétriques

– WiFi 7 tri-bandes avec WiFi invité sécurisé

– Connexion de secours 4G illimitée intégrée et automatique – Fibre jusqu’à 8 Gbps symétriques

– WiFi 7 tri-bandes intégré

– Connexion de secours 4G/5G illimitée incluse et automatique Téléphonie – Standard téléphonique professionnel intégré (musique/annonce d’attente, SVI, routage horaire, pré-décroché)

– Possibilité d’ajouter des lignes fixes (9,99 € HT/mois/ligne)

– Option Assistant vocal IA (Q1 2026) – Ligne fixe incluse avec appels illimités vers fixes et mobiles en France

– Possibilité d’ajouter des lignes fixes supplémentaires Cybersécurité – bSecure Protection PC & Mobile (EDR managé, partenariat Crowdstrike)

– Navigation sécurisée (10 €/mois/5 utilisateurs)

– VPN nomade (4 €/mois/licence)

– Supervision en temps réel par SOC Bouygues Telecom Pro – Free Pro Secure (protection des accès, filtrage, détection des menaces)

– Pare-feu intégré et configurable

– Supervision de sécurité centralisée- VPN Intégré Design et matériel – Format vertical « optimisé pour WiFi 7 »

– Sans ventilateur (silencieuse, dissipation thermique)

– Conception réparable (démontable par vis)

– Développement logiciel interne Bouygues Telecom Pro – Format compact horizontal

– Ventilation silencieuse intégrée

– Développement logiciel interne Free Pro

– Compatible réseau local avancé (VLAN, IPv6, etc.) Accompagnement – Support téléphonique Pro (lun-sam, 8h-19h)

– Option Assistance 24/7 (14,90 €/mois)

– Activation express en 5 jours ouvrés (99 € HT)

– Installation + prise en main sur site par expert (299 € HT)

– 1h30 de formation visio incluse à l’activation – Support Pro du lundi au samedi de 8h à 19h

– Garantie d’intervention sous 10h ouvrées en cas d’incident

– Interface web dédiée pour gestion avancée Tarif de base 49,99 € HT/mois 39,99 € HT/mois pendant un an puis 49,99€/mois Options principales – Débit symétrique 8 Gbps : 10 € HT/mois

– Ligne mobile 150 Go : 9,99 € HT/mois

– Ligne fixe supplémentaire : 9,99 € HT/mois

– Navigation sécurisée : 10 € HT/mois (5 utilisateurs)

– VPN nomade : 4 € HT/mois/licence

– EDR managé : 25 € HT/mois (5 équipements)

– Salon visio personnel : 2,90 € HT/mois/utilisateur

– Installation expert : 299 € HT – Lignes fixes supplémentaires

– Stockage cloud additionnel (au-delà de 200 Go inclus)

– Forfaits mobiles Free Pro en complément (9,99€HT/mois 150 Go)- Coms Pro : 9,99€/mois (téléphonie d’entreprise, serveur vocal, portabilité des lignes, messagerie instantanée, partage et visioconférence) Disponibilité et distribution – Vente via Bouygues Telecom Pro et partenaires

– Site e-commerce : bouyguestelecom-pro.fr

– 200 distributeurs intégrateurs certifiés

– 4 000 agences Crédit Mutuel & CIC – Vente en ligne via freepro.fr

– Boutiques Free

Avec sa nouvelle formule, la Bbox Pro Évolutive impressionne par son standard téléphonique complet et ses nombreuses options, mais celles-ci font vite grimper la facture. De son côté, la Freebox Pro aligne des promesses équivalentes en connectivité, tout en gardant un tarif sans surcoûts, avec assez peu d’options. Sur le papier, l’offre de Free apparaît donc comme la plus accessible et la plus simple à adopter, tandis que celle de Bouygues vise surtout les PME prêtes à personnaliser et payer leurs services à la carte, bien que l’offre sera dans tous les cas plus chère dès la première année, puis dès la première option prise. On peut cependant noter un avantage indéniable : la Bbox Pro est distribuée sur un réseau bien plus vaste, ce qui devrait aider à séduire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox