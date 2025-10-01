Le nouveau player de l’application Canal+ débarquera sur les Freebox Pop, Ultra et Apple TV d’ici début 2026

Le groupe audiovisuel continue de déployer son nouveau Player TV dans les différentes versions de son application Canal+.

Apprécié et adopté par ceux qui en profitent déjà, “le nouveau player de l’App CANAL+ est désormais déployé sur 100% des terminaux mobiles et web (Apple iOS, Android et Web desktop et mobile) dans tous les territoires où l’App est disponible, pour une expérience de divertissement toujours plus fluide et intuitive”, annonce ce 1er octobre le groupe Canal+ sur X.

Déployé depuis cet été ce nouveau lecteur vidéo est également apparu sur des box de SFR et d’Orange. Prochaine étape, un lancement “entre fin 2025 et début 2026” sur les TV connectées, Apple TV (bêta déjà disponible), et Android TV. Cela sous-entend que les players TV Free 4K des abonnés Freebox Pop et Ultra seront concernés.

Sur la nouvelle version iPhone déployée début juillet, un nouveau Player a ainsi fait son apparition avec une interface repensée, l’arrivée du contrôle par gestes (volume/luminosité/orientation), une timeline interactive, un zapping par balayage façon réseaux sociaux, et des infos programmes mieux mises en avant et épisodes regroupés. La version Apple TV devait ainsi intégrer en partie ces nouveautés pour une navigation modernisée et une recherche optimisée.

