Abonnés Freebox et Amazon Prime : plusieurs jeux PC tirés de licences cultes à récupérer gratuitement

Amazon Prime Gaming ajoute cette semaine quatre nouveaux jeux à son offre : une aventure narrative explosive, une simulation de gestion déjantée, une compilation de RPG cultes et un roguelite inspiré de l’univers de Lovecraft. Quatre expériences à récupérer gratuitement et à conserver indéfiniment.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’enrichir son catalogue Prime Gaming, inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Ces nouveaux titres resteront disponibles pendant au moins 33 jours, et une fois récupérés, ils demeureront jouables sans limite de temps. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

New Tales from the Borderlands (Epic Games Store) propose une aventure narrative au cœur du chaos et de la cupidité. Dans la métropole en guerre de Promethea, vous incarnez Anu, Octavio et Fran — trois personnages hauts en couleur qui vont devoir affronter une invasion planétaire, un monstre redoutable et des dirigeants d’entreprise impitoyables. Chaque décision influence la suite du récit dans cette comédie dramatique au ton explosif, peuplée de marginaux, de robots assassins et d’armes parlantes. Véritable hommage à l’univers Borderlands, ce jeu place le joueur face à des choix moraux et des situations délirantes où la seule constante est le chaos.

Gas Station Simulator (Epic Games Store) vous met dans la peau d’un entrepreneur du désert. Achetez une station-service abandonnée, restaurez-la et transformez-la en un commerce florissant.

Nettoyez, repeignez, réparez, mais aussi gérez vos stocks, vos clients et vos employés. Vous pourrez créer de nouveaux services — atelier, magasin, entrepôt ou station de lavage — et personnaliser entièrement votre établissement. Entre gestion, décoration et événements inattendus, ce simulateur original mêle stratégie, créativité et humour dans un cadre aride mais plein de possibilités.

Lovecraft’s Untold Stories (Epic) est un roguelite d’action et d’horreur psychologique ancré dans le mythe de H.P. Lovecraft. Explorez des environnements générés aléatoirement — manoirs victoriens, hôpitaux abandonnés ou jungles occultes — et affrontez cultistes, monstres et divinités indicibles. Vous pouvez incarner cinq personnages aux styles de jeu distincts : détective, sorcière, voleur, professeur ou goule. Chaque choix influence votre santé mentale et votre survie. Plus vous cherchez à comprendre le Mythe, plus la folie vous guette. Entre exploration, énigmes et combats exigeants, Lovecraft’s Untold Stories propose une descente unique dans la démence cosmique, où la connaissance est la seule arme contre les Grands Anciens.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur ce jeu et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Dungeons & Dragons: Dark Sun Series (GOG) replonge les fans de RPG classiques dans le monde mythique et impitoyable d’Athas. Cette collection regroupe Dark Sun: Shattered Lands et Dark Sun: Wake of the Ravager, deux piliers du jeu de rôle inspirés des règles D&D. Dans Shattered Lands, vous débutez en tant qu’esclave destiné à mourir dans l’arène de Draj. Il vous faudra vous échapper, recruter des alliés et bâtir une rébellion pour affronter le roi-sorcier. Wake of the Ravager poursuit cette épopée dans un désert brûlant, peuplé de créatures mutantes et de seigneurs démoniaques. Créez votre équipe, combattez au tour par tour, explorez librement et façonnez le destin d’un monde où la magie a consumé la vie elle-même.

Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox