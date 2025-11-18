“Des raisons de droits”, Free annonce une nouvelle limitation d’accès à Free TV pour les abonnés Free Mobile ultramarins

La création de compte Free TV+ est “possible uniquement en France métropolitaine”, révèle l’opérateur.

Le flou est levé. Après plusieurs jours d’interrogations et de remontées d’abonnés, Free TV a officiellement confirmé que la création de comptes et la souscription aux services Free TV+ sont désormais réservées à la France métropolitaine, excluant de fait les abonnés Free Réunion et Free Caraïbe.

Interpellée sur X par notre correspondant à La Réunion, Dylan Legros, l’équipe Free TV a apporté une réponse claire : « La création de compte et souscription aux services Free TV+ est en effet possible uniquement en France métropolitaine pour des raisons de droits. Nous vous tenons au courant si des évolutions sont prévues. »

Puis, dans un second message, l’opérateur le concède, l’accès à Free TV “été possible quelques jours” en outre-mer avec ses offres locales. Et de justifier ce blocage pour des “raisons de droits”.

Avant le 4 novembre, les abonnés Free Mobile en outre-mer pouvaient accéder à Free TV, tout comme ils le faisaient auparavant avec Oqee. Mais depuis l’évolution du service, l’accès est bloqué pour les offres locales Free Réunion et Free Caraïbe. Désormais, une seule alternative leur reste : se connecter avec des identifiants Freebox ou Free Mobile… mais uniquement métropolitains.

Pour notre correspondant “la politique appliquée est contradictoire : une personne en voyage en France hexagonale peut créer un compte, souscrire, puis profiter des services en revenant sur l’île, alors que les autres ne le peuvent pas. De plus, La Réunion et les DROM sont des départements français… et des services concurrents comme Molotov, Canal+ 100% digitale ou d’autres plateformes numériques fonctionnent sans problème sur ces territoires”.

