Le saviez-vous : Free Ciné, le service de streaming accessible gratuitement même sans Freebox, obéit à des règles strictes pour la pub

Free peut-il vous inonder de pub lorsque vous regardez du cinéma sur sa plateforme AVOD ? L’opérateur a tout de même quelques limites.

Avec le lancement de Free TV et l’ouverture à quiconque voudrait juste télécharger l’application de l’opérateur et de créer un compte, le service Free Ciné est devenu bien plus accessible, gratuitement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce service AVOD lancé par l’opérateur en 2023, Free Ciné propose films et séries gratuitement grâce à un modèle financé par la publicité. C’est donc un service AVOD qui va proposer des publicités durant le visionnage afin de conserver une certaine viabilité économique. Cependant, l’opérateur a mis en place un encadrement strict pour la diffusion de la réclame sur sa plateforme.

Ainsi, Free explique sur son site d’assistance que son service AVOD propose une coupure publicitaire toutes les 20 minutes, avec un maximum de 6 minutes de publicité par heure de visionnage. À noter également, les publicités ne peuvent pas être passées ou avancées, mais il est possible de les mettre en pause.

Si vous remarquez un volume de publicité anormalement élevé, l’opérateur invite à contacter son assistance à l’adresse suivante : support@oqee.tv. Pour rappel, Free Ciné est accessible sur l’ensemble des supports de Free TV : Android, Android TV, Apple TV, iOS, navigateur et bien sûr sur les Freebox. Le service est inclus dans Free TV, qu’il s’agisse de la formule gratuite ne nécessitant que la création d’un compte, ou dans Free TV+, tant dans la version payante que la version incluse pour les abonnés Freebox et Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox