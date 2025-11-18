Prime Video intègre de nouvelles chaînes gratuites pour les abonnés Amazon Prime

Après une première salve en début de mois, Amazon ajouter de nouveaux flux à sa section “en direct”, accessibles sans frais supplémentaires pour les abonnés Prime.

Amazon Prime Video continue d’étoffer son offre gratuite financée par la publicité en ajoutant quatre nouvelles chaînes FAST accessibles sans surcoût pour les abonnés Prime. Après avoir inauguré ses premières chaînes FAST issues des catalogues Sony One et France Télévisions, la plateforme d’Amazon enrichit à nouveau son onglet TV en direct avec Top SciFi, Homicide, Wasabi et Enquêtes de Choc.

Prime Video adopte ainsi progressivement le modèle FAST pour proposer davantage de contenus sans nécessiter d’abonnement supplémentaire. Les chaînes apparaissent automatiquement dans la section TV en direct pour tous les utilisateurs disposant d’un abonnement Amazon Prime.

Top SciFi : Une chaîne dédiée aux univers de science-fiction, mêlant films et séries cultes du genre. Elle propose un mélange de classiques, de productions plus récentes et de programmes emblématiques pour amateurs de mondes futuristes, d’extraterrestres et de voyages interstellaires.

Homicide : Chaîne centrée sur les enquêtes criminelles et les séries policières. Elle met en avant des affaires judiciaires, des enquêtes complexes et des productions à suspense. Une programmation pensée pour les amateurs de true crime et de fictions policières.

Wasabi : Une chaîne thématique tournée vers l’animation japonaise, on y trouve par exemple Cosmo Warrior Zero, ou les Chevaliers du Zodiac

Enquêtes de Choc : Une chaîne dédiée aux magazines d’investigation, aux reportages et aux documentaires de terrain. Elle propose des immersions dans des affaires marquantes, des témoignages et des analyses approfondies.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres abonnés Freebox. Ces nouvelles chaînes peuvent être consultées immédiatement dans la section TV en direct de Prime Video.

