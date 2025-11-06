Prime Vidéo lance pour la 1ere fois des chaînes FAST, et c’est inclus pour les abonnés Amazon Prime

Prime Video enrichit son offre avec ses premières chaînes FAST, tirées des catalogues de Sony One et France Télévisions et accessibles gratuitement pour les abonnés, une première.

Prime Video se met au streaming gratuit financé par la publicité. Pour la première fois, la plateforme d’Amazon accueille des chaînes FAST (Free Ad-Supported Television) accessibles sans surcoût pour les abonnés Prime. Huit chaînes font leur apparition dans l’onglet « TV en direct », dont six issues du catalogue Sony One et deux signées France Télévisions. Si des chaînes en direct étaient déjà proposées sur Prime Video, dont celles du groupe France TV ou d’autres liées à des abonnements spécifiques supplémentaires (ABI, Mangas, Ligue 1+…), c’est bien la première fois qu’Amazon opte pour la diffusion de chaînes FAST au sein de sa plateforme vidéo.

Un an et demi après leur lancement en Europe, avec une distribution notamment sur les téléviseurs connectés Samsung ou LG, les chaînes Sony One débarquent enfin sur Prime Video, offrant un large éventail de programmes et de thématiques : comédies cultes avec Seinfeld ou Une nounou d’enfer sur Sony One Séries Comédie, vous pourrez ausis retrouver des plus anciennes séries comme Ma sorcière bien aimée sur Sony One Favoris, ou encore action et suspense avec Breaking Bad et Better Call Saul sur Sony One Séries Thriller. Une chaîne est même entièrement consacrée à la série The Blacklist.

Voici la liste complète des chaînes avec les thématiques :

Sony One Séries Comédie : Séries comiques cultes comme Seinfeld, Une nounou d’enfer ou The Goldbergs.

Sony One Favoris : Classiques intemporels tels que Ma sorcière bien aimée, Community ou Dawson Creek.

Sony One Hits Action : Films d’aventure et d’action.

Sony One Séries Thriller : Séries à suspense comme Breaking Bad, Better Call Saul ou Justified.

Sony One Hits Comédie : Comédies emblématiques comme Step Brothers, Jerry Maguire ou Easy A.

Sony One Blacklist : Une chaîne entièrement dédiée à la série The Blacklist.

France TV Séries : Diffusion continue de séries issues du catalogue du groupe public.

France TV Docs : Sélection de documentaires emblématiques issus du même catalogue.

Du côté du service public, deux chaînes thématiques signées France Télévisions rejoignent également l’offre. La première, Séries, diffuse en continu les fictions du groupe, tandis que Docs met en avant ses documentaires emblématiques tels que Échappées Belles ou Le Monde de Jamy. Vous pouvez les retrouver dans la section TV en direct de Prime Video, il suffit d’avoir un abonnement Prime pour y accéder. Pour rappel, Amazon prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, offert pendant 3 mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour tous les abonnés Freebox.

Source : via Alloforfait

