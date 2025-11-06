Free Mobile propose un nouveau smartphone 5G abordable avec un écran spécial

Le dernier modèle de TCL avec la technologie NXTPaper est désormais proposé chez Free Mobile.

En plus du Motorola RAZR 60, la boutique de l’opérateur de Xavier Niel accueille aussi le TCL 60 SE NXTPaper. Un smartphone bien plus abordable avec un écran assez novateur, pensé pour le confort de visionnage. Free Mobile avait déjà proposé la version précédente, le 50 Pro de TCL dans sa boutique.

Ce modèle est proposé avec 256 Go de stockage dans un coloris gris pour 249€ au comptant. Si vous souhaitez étaler le paiement sur la durée, vous pouvez passer par l’offre Free Flex, et ainsi payer 59€ à la commande puis 6.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat à 22€. Si vous êtes abonné Free Mobile, avec Free Flex vous pouvez payer 29€ à la commande puis des mensualités de 7.99€/mois , avec une option d’achat de 249€.

Le TCL 60 SE NXTPAPER se distingue par son écran LCD unique capable de basculer en mode monochrome grâce à la technologie NXTPAPER, imitant ainsi l’affichage d’une liseuse. Son grand écran de 6,8 pouces affiche une définition HD+, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Si la luminosité reste modeste (550 à 670 nits), l’écran mat limite la fatigue visuelle et favorise une lecture prolongée. L’appareil adopte un design sobre avec un lecteur d’empreintes latéral, une batterie de 5200 mAh, une connectivité complète (5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC) et une interface Android 15 allégée en applications préinstallées.

Sous le capot, le smartphone embarque une puce Mediatek Dimensity 6300 accompagnée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible. Le module photo se compose d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et d’une caméra frontale de 8 Mpx, pour des résultats corrects sans briller. Le TCL 60 SE NXTPAPER mise avant tout sur le confort visuel, l’autonomie, renforcée par le mode “Max Ink” qui prolonge l’usage jusqu’à plusieurs jours, et la sobriété de son expérience utilisateur, plutôt que sur la puissance ou la rapidité de la recharge.

