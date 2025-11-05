Free Mobile propose un nouveau smartphone pliable ambitieux et moins cher que la concurrence grâce à une promo alléchante

Le dernier smartphone pliant de Motorola est désormais disponible chez Free Mobile, vous pouvez découvrir le RAZR 60.

Présenté comme une véritable alternative aux smartphones pliables à clapet encore très onéreux, le RAZR 60 de Motorola débarque dans les boutiques Free mobile et sur son site web. Toujours assez haut de gamme, le smartphone se veut cependant relativement abordable pour son segment, avec un tarif à 749€ mais une offre de remboursement de 150€, sous la forme d’un avoir sur facture. Cette promo est valable jusqu’au 16 novembre.

Il est ainsi proposé en achat au comptant dans sa version Bleu Marine et 256 Go de stockage, mais aussi avec Free Flex, pour étaler le paiement. Vous pourrez ainsi verser 179€ à la commande, puis 19.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat de 90€.

Si vous êtes déjà abonné Free Mobile, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 50€ et d’une offre de remboursement de 100€, toujours sous forme d’avoir sur facture. Comptez donc 699€ au comptant (hors remboursement), ou 101€ à la commande puis 24 mensualités de 20.99€/mois, et une option d’achat de 94€ pour terminer l’achat du téléphone.

Le Motorola Razr 60 reprend l’ADN des pliables de la marque avec un format clapet compact, un écran interne pOLED de 6,9 pouces jusqu’à 120 Hz et un écran externe de 3,6 pouces utilisable pour les apps, les notifications ou même du multimédia. Motorola mise sur des finitions premium, une palette de couleurs validée par Pantone et une charnière renforcée en titane offrant une sensation de solidité et une fermeture nette. L’expérience visuelle est convaincante, avec une très bonne reproduction des détails et un pli d’écran à peine perceptible, accompagnée d’un son Dolby Atmos immersif.

Côté photo, le Razr 60 se démarque par un système créatif combinant capteur principal de 50 Mpx, ultra-grand-angle de 13 Mpx avec mode macro et caméra selfie de 32 Mpx. Moto AI et la stabilisation adaptative améliorent le rendu, avec des clichés détaillés et colorés et un mode caméscope ingénieux grâce au format pliant. Le processeur MediaTek Dimensity 7400X assure une utilisation fluide au quotidien, mais montre ses limites sur les jeux exigeants et lors d’un usage intensif, avec quelques saccades et chauffe. Malgré ces concessions, le Razr 60 se distingue par son ergonomie, son design et sa polyvalence photo, faisant de lui un pliable séduisant pour ceux qui veulent une expérience originale sans viser le très haut de gamme.

