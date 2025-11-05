Free TV+ : Free lance une nouvelle pub à destination de ses abonnés Freebox

L’opérateur a publié une nouvelle vidéo présentant son offre TV incluse pour les abonnés Freebox.

Free TV+, c’est inclus pour les abonnés Freebox, et Free entend bien le faire savoir. Dans une nouvelle publicité publiée sur son compte YouTube, l’opérateur présente son service Free TV+, avec un angle résolument destiné aux abonnés Freebox. En effet, la vidéo présente surtout l’ensemble des services et des fonctionnalités présentes, y compris l’enregistrement dans le cloud, qui est réservé aux détenteurs d’un abonnement fixe chez l’opérateur.

Start-Over, un catalogue de plus de 300 chaînes, 500 films et 1000 épisodes de série sur Free Ciné, tout y passe, jusqu’à la disponibilité sur de nombreux supports. Cependant aucune mention n’est fait de l’abonnement étant également disponible en version payante pour les abonnés d’autres opérateurs, ou même que Free TV, la solution gratuite accessible à tous existe également. L’opérateur met clairement en avant que Free TV+ est inclus pour les abonnés Freebox, avec des visuels présentant son interface et les diverses possibilités permises par Free TV+. Pour l’heure, aucun spot n’est destiné aux offres Free TV et Free TV+ proposée aux abonnés d’autres opérateurs.

On peut par ailleurs noter que dans les petites lignes affichées en bas de l’écran, l’opérateur précise toutes les conditions de l’offre destinée aux détenteurs d’une Freebox, sans y mentionner non plus la possibilité d’y souscrire sans abonnement Freebox. Une pub qui se veut donc résolument tournée vers ceux qui chercheraient une box triple-play avec un maximum de chaînes, plutôt que ceux cherchant une offre TV seule.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox