“Free TV n’est pas disponible dans votre région”, les abonnés Free Mobile pas tous logés à la même enseigne

Les abonnés à une offre Free Réunion ou Free Caraïbe n’ont désormais plus accès à Free TV, l’ex-Oqee. Décision de l’opérateur ou problème technique non corrigé ?

Des abonnés Free Mobile basés en outre-mer signalent ne plus pouvoir accéder à Free TV via les identifiants de leur offre. Il semble s’agir d’un blocage qui laisse aujourd’hui sur le carreau les abonnés Free Réunion et Free Caraïbe. Notre correspondant à La Réunion, Dylan Legros a décidé d’interpeller l’opérateur dans un message publié sur X : « Est-il possible de savoir pourquoi Free TV ne fonctionne plus dans les DROM (hors identifiants Free Mobile France / Freebox) ? C’est dommage, pour les freenautes Free Réunion et Free Caraïbe dans ces régions… ». Plus concrètement, l’accès n’est plus permis depuis le 4 novembre dernier. Un message s’affiche désormais à l’ouverture de l’ex-Oqee : “Free TV n’est pas disponible dans votre région”. L’opérateur n’a pour l’heure pas encore communiqué les raisons de cet arrêt.

@FreeTV_fr Est-il possible de savoir pourquoi Free TV ne fonctionne plus dans les DROM (hors identifiants Free Mobile France / Freebox) ? C’est dommage, pour les freenautes Free Réunion et Free Caraïbe dans ces régions… @Xavier75 @Free_1337 @UniversFreebox pic.twitter.com/qc7yr9ClrS — Dylan Legros (@Dylan_Legros) November 14, 2025

Selon ce retour, Free TV ne serait donc plus accessible dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) pour les utilisateurs qui se connectent avec des identifiants autres que ceux liés à une ligne Freebox ou un forfait Free Mobile France métropolitaine. En clair, les abonnés disposant d’offres locales, comme Free Réunion ou Free Caraïbe (Martinique, Guadeloupe, Guyane) sont concernés, alors même que ces entités constituent la présence de Free dans ces territoires. Par ailleurs, la version gratuite pour les non-abonnés Free ne semble pas également accessible en outre-mer. En France métropolitaine, les abonnés Free Mobile 5G et Série ont eux accès à Free TV+ alors que les abonnés 2€ peuvent profiter de la version gratuite pour tous.

