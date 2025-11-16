Les abonnés Canal+ vont voir leur offre s’enrichir sans surcoût grâce à Apple

La MLS sera intégrée sans abonnement supplémentaire dans Apple TV dès 2026. Pour les amateurs de Lionel Messi et de l’Inter Miami, l’accès au championnat se simplifie et va devenir automatiquement inclus.

Bonne nouvelle pour les amateurs de football américain et abonnés Canal+. Apple change sa stratégie autour de la Major League Soccer (MLS) et va intégrer l’intégralité du championnat dans l’offre de base Apple TV, sans supplément. Un changement qui profitera directement aux abonnés Canal+, déjà connectés aux contenus Apple TV via leur abonnement.

Comme le rapporte L’Équipe, Apple a décidé de revoir en profondeur la diffusion mondiale de la MLS. Détentrice des droits internationaux jusqu’en 2032 grâce à un contrat estimé à 2,5 milliards de dollars, la plateforme proposait jusqu’ici un abonnement dédié : le « MLS Season Pass », facturé 13,99 €/mois en France.

En France, Canal+ distribue déjà les contenus originaux Apple TV à ses abonnés sans qu’ils n’aient à payer l’abonnement Apple. L’intégration de la MLS dans l’offre de base signifie donc une chose :

les abonnés Canal+ pourront accéder à l’intégralité du championnat américain sans payer davantage.

