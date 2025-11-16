Ligue des champions : énorme enjeu pour Canal+ qui croît à une offensive de YouTube, Netflix et Apple pour le nouvel appel d’offres

À quelques jours d’un verdict décisif sur les droits de la Ligue des champions pour la période 2027-2031, Canal+ se sait en danger. L’appel d’offres est hors norme avec un lot taillé pour une plateforme mondiale.

Mardi, l’UEFA doit recevoir les offres financières pour le prochain cycle de droits de la Ligue des champions (2027-2031) et peut, dès ce jour-là, attribuer tout ou partie des lots. Canal+ qui détient aujourd’hui 100 % des Coupes d’Europe en France jusqu’en 2027, est dans les starting-blocks mais ne semble plus avoir forcément vocation à diffuser 100 % des matches européens, le contexte ayant changé depuis 2022, période durant laquelle il s’est délié de la Ligue 1. Le groupe semble cette fois se préparer à un scénario où il conserverait une partie des droits sans rester l’unique maison des Coupes d’Europe pour les abonnés français.

Comme le rapporte L’Equipe, ce nouvel appel d’offres intègre une particularité à savoir un lot spécifique réservé à une plateforme mondiale. Ce « lot A », déjà décrit comme une épine dans le pied de Canal+, comprend la meilleure affiche du mardi en diffusion mondiale, mais aussi 17 rencontres comme les plus grands chocs de la phase de ligue, la finale (celle aussi de la Supercoupe) ou encore des droits de résumés et extraits pour les réseaux sociaux. L’objectif est clair : attirer les géants du streaming capables de penser à l’échelle européenne ou mondiale. L’UEFA a d’ailleurs déjà assumé sa volonté de parler aux nouveaux acteurs , même si Canal+ reste un contributeur majeur.

Maxime Saada prépare les esprits à l’arrivée de Netflix, Apple… et YouTube

Devant ses équipes, Maxime Saada, directeur du directoire de Canal+ a récemment insisté sur cette nouveauté et confié qu’il croyait vraiment à une offre d’une ou plusieurs plateformes mondiales. Il a cité notamment YouTube, dont il dit attendre l’arrivée sur cet appel d’offres ou le suivant, mais aussi Apple et Netflix, révèlent nos confrères.

Le patron de Canal+ a articulé son raisonnement autour de la course aux abonnés côté plateformes. Selon lui, une plateforme comme Netflix déjà très installée en France ne gagnera plus « 1 ou 2 millions d’abonnés » avec une énième série, mais bien avec un produit d’appel comme la Ligue des champions. En filigrane, Canal+ reconnaît donc que la Ligue des champions n’est plus seulement un enjeu pour les chaînes sportives traditionnelles : elle devient un levier stratégique pour les plateformes globales en quête de croissance et de fidélisation.

