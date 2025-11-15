Free Mobile déploie une nouvelle évolution technique sur les serveurs de son réseau mobile

Après avoir mis en place, il y a quelques semaines, ses propres serveurs DNS dédiés au mobile, l’opérateur active désormais leurs équivalents en IPv6, la nouvelle génération de protocole internet.

Free Mobile a fait évoluer il y a deux semaines une partie discrète mais essentielle de son réseau : ses serveurs DNS, ceux qui permettent de convertir les noms des sites (comme tf1.fr) en adresses compréhensibles par les machines. Jusqu’ici, Free Mobile utilisait principalement les mêmes serveurs DNS que les Freebox (le réseau fixe). Désormais, l’opérateur déploie ses propres DNS dédiés uniquement au mobile.

Selon Tiino-X83 sur X, Free ne ménage pas ses efforts et déploie à présent une nouvelle évolution technique : “Après les nouveaux DNS IPv4, les nouveaux DNS IPv6 sont maintenant actifs chez Free Mobile”, révèle le petit fouineur de la communauté Free.

Concrètement, les nouveaux DNS dédiés de Free Mobile ont pour effet direct, moins de latence, un réseau plus réactif et surtout plus stable. Avant, si les DNS du fixe rencontraient un problème, le mobile pouvait être impacté. Maintenant, les deux réseaux sont séparés, donc moins de risque d’incident, moins de coupures et de ralentissement.

Après les nouveaux DNS IPv4, les nouveaux DNS IPv6 sont maintenant actifs chez Free Mobile ! 2A0D:E480::1 / 2A0D:E480::2 https://t.co/gd5ZetMsz6 pic.twitter.com/5UtGOCeTUx — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 15, 2025

