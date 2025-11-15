Canal+ s’apprêterait à lancer sans prévenir une seconde chaîne TV pour CNews dès le 24 novembre

Selon Les Jours, le groupe Canal+ prépare le lancement d’une seconde chaîne CNews, baptisée CNews Prime. Dédiée au direct et diffusée uniquement en streaming, elle sera proposée aux opérateurs télécoms qui décideront, ou non, de l’ajouter à leurs offres.

CNews va dédoubler son antenne. D’après les révélations de Les Jours, le groupe Canal+ devrait lancer le 24 novembre prochain une nouvelle chaîne d’information baptisée CNews Prime. L’information surprend jusque dans les rangs de la chaîne : le comité social et économique de Canal+ ne doit être officiellement informé que le 20 novembre, soit seulement quatre jours avant le lancement.

Cette deuxième antenne, si l’information se confirme, reprendra le modèle déjà initié par BFMTV avec sa chaîne BFM2, lancée en 2024. Le principe : proposer un flux consacré aux événements en direct, sans interrompre la programmation de la chaîne principale.

CNews Prime serait ainsi dédiée aux sessions en direct, avec un positionnement très différent de CNews, retransmissions intégrales d’événements institutionnels (ONU, Assemblée nationale, conférences de presse), meetings politiques, questions au gouvernement, et autres moments forts de l’actualité qui ne trouvent pas toujours leur place sur la grille de CNews. L’idée serait d’offrir une chaîne 100 % live, sans les interruptions éditoriales, débats ou talk-shows qui rythment l’antenne classique.

Uniquement disponible en OTT via les plateformes de Canal+, CNews Prime pourrait être distribuée sur les Freebox, Bbox, Livebox et box SFR, si les opérateurs acceptent de l’intégrer, expliquent nos confrères.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox