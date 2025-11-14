TTFB FLASH: votre réseau Free Mobile change, les opérateurs prêts à augmenter leurs prix ? (et une précision)

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire « Totalement Fibrés », mais en version Flash ! À suivre en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube.

Cette semaine, TTFB vous présente, comme toujours, toute l’actualité de Free et des télécoms. Comme les semaines suivantes et que nous n’avons pas réglé le problème de son, il s’agit d’un TTFB Flash, une version raccourcie en raison de l’absence. Mais l’essentiel est là : l’équipe est au rendez-vous pour vous proposer toutes les infos Free à ne pas manquer cette semaine !

Nous vous apportons cependant une précision à propos dune de vos questions à laquelle nous avons répondu durant la vidéo, et que nous n’avions pas entièrement comprise : les services de contrôle du direct sont disponible sur les chaînes France TV pour tous les abonnés Freebox et Free Mobile, que ce soit sur la Freebox ou sur l’application Free TV, mais elles sont effectivement indisponible sur l’application Free TV gratuite, c’est à dire pour les non abonnés Free, en raison d’une demande de France Télévision.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox