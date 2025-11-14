Free TV et Freebox : BFM continue de renforcer ses chaînes locales avec des droits sportifs et décroche des matchs de Coupe de France

Les chaînes locales de BFM TV vont diffuser pour la première fois des rencontres du 7e tour de la Coupe de France, aux côtés de France Télévisions et beIN Sports.

Les 15 et 16 novembre marquent une étape notable pour la Coupe de France. En plus de France Télévisions et beIN Sports, habitués de la compétition, certaines chaînes locales de BFM TV diffuseront pour la toute première fois trois rencontres du 7e tour. Les chaînes en question sont disponibles sur Free TV, Freebox, et bien d’autres supports gratuitement.

Ce samedi à 14 heures, US Avranches (N2) contre Paris 13 Atlético (N1) sera proposé sur BFM Normandie (canal 337 chez Free). Dimanche à 14 heures, les abonnés pourront regarder Saint-Cyr Collonges (R1) contre Thonon Évian GG (N3) sur BFM Lyon (328), ainsi que Capelle-la-Grande (D1) contre SC Abbeville (DSR) sur BFM Grand Lille (329) et BFM Grand Littoral (330).

Si l’acquisition des droits d’une telle compétition est une première pour les chaînes locales de CMA-CGM, elle s’inscrit dans une stratégie établie depuis le début d’année, avec l’acquisition des droits de la Ligue Magnus (hockey sur glace) et la Ligue Sport-Boules M1, dans une ambition de renforcer l’offre éditoriale au delà de l’info pure. Cela avait d’ailleurs continué en août dernier avec les droits du championnat de National de football

Où sont diffusés les autes rencontres

France Télévisions et beIN Sports, détenteurs des droits officiels avec la Fédération française de football, complèteront le dispositif. Samedi à 20h30, Quetigny (R2) contre Saint-Étienne (L2) sera diffusé sur beIN Sports 2. Dimanche à 15h45, Entente Boé Bon-Encontre (R1) contre les Girondins de Bordeaux (N2) sera retransmis à la fois sur beIN Sports Max 4 et France 3 Nouvelle-Aquitaine. Notons que si les chaînes beIN sont disponibles sur les Freebox, elles sont payantes, contrairement aux chaînes locales de France Télévisions et BFM.

Le même jour à 15h45, plusieurs autres matches seront proposés sur les antennes régionales de France 3: Boulogne-sur-Mer (L2) contre Dunkerque (L2) sur France 3 Hauts de France, Blois (N2) contre Clermont (L2) sur France 3 Centre-Val de Loire et France 3 Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que Nancy (L2) contre Tomblaine (R3) sur France 3 Grand Est antenne Lorraine. Ces chaînes sont également accessibles aux abonnés Freebox et Free TV, ce qui facilite le suivi du multiplex régional. Du côté du réseau la 1ère, trois rencontres seront diffusées samedi: AS Magenta contre Mulhouse FC (N3) à 5 heures sur Nouvelle-Calédonie la 1ère, Montreuil (R1) contre Bandrélé à 18 heures sur Mayotte la 1ère, et Carnoux (N3) contre AS Pirae (DSE) à 19 heures sur Polynésie la 1ère.

