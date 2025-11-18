Orange innove et présente sa nouvelle offre de SMS par satellite, une première européenne

A l’occasion de son salon OpenTech, l’opérateur annonce le lancement de “Message Satellite”, et ainsi devenir le premier opérateur européen à proposer une offre de SMS utilisant le satellite.

Des SMS qui font le lien directement avec un satellite pour plus de fiabilité dans certains cas. Telle est la promesse d’Orange avec sa nouvelle solution “Message Satellite”, dévoilée aujourd’hui et qui sera commercialisée le 11 décembre pour le grand public.

Issue d’un partenariat avec Skylo, un opérateur de réseau non-terrestre (NTN), cette offre sera accessible aux clients Orange 5G et 5G+, détenteurs dans un premier temps, et en exclusivité, d’un smartphone de la gamme Google Pixel 9 ou 10. Par la suite, “Message Satellite” sera enrichie en termes de services mais aussi de terminaux, affirme l’opérateur. Dans un premier temps, l’offre sera gratuite les six premiers mois puis au prix de 5€/mois. Elle sera proposée aux professionnels courant 2026.

Pour quoi faire ?

L’opérateur utilise la technologie « Direct to Device » qui permet au smartphone de communiquer directement avec un satellite. L’expérience est pensée comme la plus simple possible : il suffirait ainsi de se connecter au satellite via l’interface SMS dédiée puis de rédiger son message. Le satellite prendra ensuite le relais pour assurer l’envoi et la réception du SMS via le cœur de réseau mobile Orange.

L’intérêt réside avant tout pour plusieurs usages ou secteurs d’activité, affirme l’opérateur historique qui cite pêle-mêle les aventuriers et sportifs outdoor, ceux habitant ou se déplaçant dans des zones non couvertes en réseau mobile, mais aussi les services d’intervention, la logistique et les transports ou encore dans le cadre du tourisme, pour ceux qui partent dans les zones montagneuses, côtières ou rurales.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox