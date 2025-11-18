Panne géante sur le web : ChatGPT, X, Marmiton, Doctissimo et de nombreux sites impactés dans le monde

Cloudflare, qui gère et sécurise des millions de sites est touché par une panne majeure, résultat : de nombreuses pages et services populaires se retrouvent inaccessibles.

X, ChatGPT, et des sites web populaires sont dans les choux suite à un incident touchant Cloudlfare depuis ce midi. L’entreprise américain occupant un service de protection pour 20% du web, une simple panne suffit pour paralyser une partie des sites dans le monde.

Dans un communiqué transmis et relayé par Tech&Co, l’entreprise explique enquêter “sur un problème affectant son fournisseur de portail d’assistance“, posant des soucis lorsque des utilisateurs et clients tentent d’accéder aux services. Elle ajoute que l’incident “serait lié à une interruption de service affectant X“, mais rapporte également des problèmes massifs de “vérification humaine” lors de l’accès à certains sites.

Aux alentours de 14h, Cloudflare a cependant affirmé avoir trouvé la source du problème, et tout faire pour que ses équipes puissent déployer un correctif d’urgence. Un peu plus tard, l’entreprise a indiqué que des modifications ont permis à Cloudflare Access et WARP de retrouver leur fonctionnement normal. Les taux d’erreur pour les utilisateurs d’Access et de WARP sont revenus à leur niveau d’avant l’incident. Les problèmes devraient donc disparaître assez vite, Cloudflare affirmant “travailler au rétablissement du service pour les clients des services applicatifs “.

