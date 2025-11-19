Free lance de nouvelles chaînes françaises incluses pour les abonnés Freebox

Chrétiens TV, 7 Info et Zouk TV sont dès à présent disponibles sur les Freebox.

Free continue d’enrichir son univers TV avec l’arrivée de plusieurs chaînes francophones ajoutées sans surcoût dans l’offre Freebox. En plus de CNews Prime et Europe 1, prêtes à commencer leur diffusion très bientôt sur le canal sur 159 et 158 de Freebox TV, trois autres chaînes francophones débarquent également sur les Freebox, dans le bouquet basic. Les voici :

Chrétiens TV (canal 255)

Chaîne évangélique francophone diffusant cultes, émissions de décryptage, documentaires et programmes musicaux 24h/24.

7 Info (canal 430)

Une chaîne d’actualité pédagogique qui mise sur l’explication, la contextualisation et la vulgarisation des grands enjeux.

ZOUK TV (canal 919)

Originaire de Martinique, elle met en lumière la culture antillaise : musique, reportages locaux, magazines et débats.

Ces chaînes sont pour le moment incluses uniquement pour les abonnés Freebox. A l’heure où nous écrivons ces lignes, CNews Prime, Europe 1, Chrétiens TV, 7 Info et Zouk TV ne sont pas encore proposées aux utilisateurs de Free TV (version gratuite) ni de Free TV+ (version payante pour les non abonnés Freebox).

Source : portail Free

