Free intègre deux chaînes Canal+ inédites avant l’heure sur les Freebox, dont la nouvelle CNews Prime

Free vient d’ajouter deux canaux dans l’interface TV de ses Freebox et sur Free TV : CNews Prime, la nouvelle chaîne d’info 100 % live, et Europe 1, qui reprend le flux radio en direct. Pour l’heure, un message annonce leur disponibilité à venir.

Les abonnés Freebox et les utilisateurs de Free TV ont vu apparaître ce matin deux nouveaux canaux dans la zaplist : CNews Prime sur le canal 159 et Europe 1 sur le canal 158. Pour l’instant, un simple message “chaîne bientôt disponible” s’affiche, mais le lancement est déjà calé pour CNews Prime selon Les Jours, ce sera le 24 novembre.

Annoncée comme la “petite sœur” de CNews, CNews Prime sera une chaîne d’information entièrement dédiée au direct. L’idée : ne plus avoir à bousculer la grille de CNews à chaque grande séquence d’actualité. Ce nouveau flux doit accueillir les événements institutionnels (ONU, Assemblée nationale, conférences de presse gouvernementales, etc.), les questions au gouvernement, les meetings politiques et grands discours et plus globalement, tous les moments forts de l’actualité qui ne trouvent pas toujours leur place sur l’antenne principale. CNews Prime reprend ainsi le modèle déjà initié par BFM2 chez BFMTV : une antenne parallèle, taillée pour le “tout en direct”. Autre particularité : la chaîne est pensée dès l’origine comme un flux OTT. Elle est proposée par Canal+ aux opérateurs télécoms qui peuvent choisir de l’intégrer ou non. Free se positionne comme le premier à l’afficher directement dans son univers TV, avec un canal dédié.

Juste à côté, sur le canal 158, une autre nouveauté a fait son apparition : Europe 1. Là encore, l’écran affiche pour l’instant “chaîne bientôt disponible”, mais le positionnement est clair : il s’agit de la reprise du flux live de la radio, sous forme de chaîne TV. Les abonnés pourront donc retrouver l’antenne d’Europe 1 en direct depuis leur Freebox et Free TV, comme sur une chaîne classique, sans passer par le bouquet radio ou une appli dédiée. Un moyen pour le groupe Canal+ (propriétaire d’Europe ) de renforcer la présence de ses marques d’info et de talk dans les interfaces TV des opérateurs.

