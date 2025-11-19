Après un début d’année difficile, Free Mobile annonce renouer avec la croissance commerciale

L’opérateur annonce avoir recruté 100 000 nouveaux abonnés mobiles au 3e trimestre 2025 contre seulement 5 000 lors du 1er semestre, un rebond significatif sur un marché très concurrentiel.

Après un début d’année poussif, Free Mobile retrouve enfin de l’élan. L’opérateur met en avant une accélération de ses recrutements sur le mobile en France au 3e trimestre 2025, portée par ses forfaits 5G et par de nouveaux services comme le VPN inclus.

Comme souvent désormais, Free arrondit ses volumes d’abonnés dans ses publications financières, ce qui rend difficile une lecture plus granulaire. Mais l’indication d’un gain de +100 000 clients est claire et assumée, confirmant un réel retour à la croissance. Dans le même temps, l’opérateur annonce aucun recrutement sur son forfait 2€ et ses cartes prépayés, ce qui rend la lecture des chiffres tout de même assez opaque. Quoiqu’il en soit, l’opérateur revendique désormais 15,7 millions d’abonnés sur le segment.

Après un 1er trimestre autour de 5 000 clients recrutés et un second exercice totalement à plat, ce 3e trimestre semble marquer un retour dans la course pour l’opérateur. En face, Orange a lui séduit 138 000 abonnés sur la même période alors que Bouygues a lui annoncé 125 000 ventes nettes. Sur les neuf premiers mois de l’année, Free a recruté 150 000 nouveaux abonnés contre 463 000 sur la même période en 2024, année durant laquelle il avait fini sur la plus haute marche du podium tout comme en 2022 et 2023. Aujourd’hui, Free Mobile se satisfait de ses performances : “En France, nous enregistrons au 3ème trimestre une accélération de ses recrutements sur le Mobile – avec la meilleure performance commerciale sur le Forfait Free 4G/5G depuis le 3ème trimestre 2024”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox