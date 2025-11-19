Free n’arrive toujours pas à gagner de nouveaux abonnés avec ses Freebox lors du 3e trimestre, Bouygues Telecom en profite

Free traverse un nouveau trimestre sans croissance sur le fixe. Malgré une fibre en hausse, les recrutements restent au point mort, alors que Bouygues Telecom et Orange affichent des performances solides.

L’opérateur de Xavier Niel vient de publier ses résultats pour le 3e trimestre 2025 et, sur le fixe, le trou d’air commercial se prolonge. Free affiche une base d’abonnés Haut et Très Haut Débit inchangée par rapport au trimestre précédent, malgré une progression correcte sur la fibre. Pendant ce temps, Bouygues Telecom et Orange continuent de recruter.

Selon les chiffres publiés par Iliad, Free compte toujours 7,6 millions d’abonnés fixe au 30 septembre 2025, soit aucun gain net d’abonnés fixes sur le trimestre, comme au 2e trimestre. L’opérateur fait encore une fois le choix d’arrondir ses chiffres. Depuis le début de l’année, l’opérateur n’aurait ainsi recruté que 3000 nouveaux abonnés selon ses informations publiques. Le bilan est sans appel : malgré le lancement de nouvelles offres comme la Freebox Pop S ou la nouvelle Freebox Pro, l’opérateur ne parvient pas à transformer cela en croissance d’abonnés sur le segment. Lors du troisième trimestre, Bouygues Telecom a recruté 79 000 nouveaux clients alors qu’Orange a enregistré 20 000 ventes nettes.

Fibre : Free progresse, mais moins vite que Bouygues et surtout Orange

Si la base totale fixe est stable, Free continue toutefois de pousser la migration vers la fibre. L’opérateur annonce : 6,5 millions d’abonnés fibre au T3 2025, contre 6,4 millions au T2, soit +100 000 abonnés FTTH sur le trimestre. La fibre progresse donc, mais cela ne suffit pas à compenser les pertes sur le cuivre et à générer une croissance nette du parc fixe. En face, la concurrence affiche un rythme supérieur sur ce segment au 3e trimestre 2025, Orange a annoncé 274 000 abonnés supplémentaire sur la fibre et contre 128 000 pour Bouygues Telecom, en attendant les résultats de SFR.

“Dans un contexte de marché qui reste très concurrentiel, le groupe poursuit sa stratégie d’équilibre entre valeur et volumes et maintient son positionnement singulier articulant innovation, générosité des offres, qualité de service3 et tarifs bloqués”, indique l’opérateur. En octobre, Free a lancé Free TV, la plus grande offre TV gratuite de France pour tous les Français. Une innovation qui devrait renforcer la notoriété de la marque, et attirer de nouveaux utilisateurs vers ses offres box ou mobile. Le quatrième trimestre dira si le FAI a réussi à inverser la tendance. Côté revenus, l’opérateur ne dévoile pas le chiffre d’affaires sur les services fixe de manière distincte. Au total avec le mobil, l’opérateur annonce une baisse de 0,4% du CA à 1,5 milliards d’euros.

