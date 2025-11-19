Iliad reste le “leader de la croissance en Europe”, et affiche une belle forme à l’international

La maison-mère de Free affiche une bonne santé à l’internationale, consolidant son positionnement de “leader de la croissance parmi les grands groupes européens depuis le début d’année”.

Iliad vient d’annoncer ses résultats pour le troisième trimestre, et si la situation en France, sans être mauvaise, pourrait être meilleure, à l’international l’opérateur continue de performer. Son chiffre d’affaires global est en hausse de 2.1% par rapport à la même période en 2024, porté notamment par les activités internationales, notamment en Italie où il conserve pour le 30ème trimestre consécutif sa place de premier en termes de recrutements d’abonné mobiles.

L’Italie et la Pologne se portent bien chez Iliad

Les revenus d’iliad en Italie ont progressé de 10% par rapport à l’année dernière, atteignant 320 millions d’euros, dont 317 millions issus des services. Cette dynamique repose notamment sur une solide performance commerciale : 209 000 nouveaux abonnés mobiles au troisième trimestre (713 000 depuis le début de l’année) et une part de marché estimée à 15,7 %. Sur le fixe, iliad Italia a gagné 32 000 abonnés fibre au troisième trimestre, pour un total de 454 000 clients et une part de marché FTTH évaluée à 7,4 %.

Les investissements, hors fréquences, sont restés stables à 192 millions d’euros, principalement dédiés à la densification du réseau mobile. Le flux de trésorerie opérationnel (OFCF) s’est amélioré de 61 millions d’euros, tiré par les opérations mobiles (+73 % à 139 millions), tandis que la contribution négative du fixe s’est réduite.

Les revenus de Play (Pologne) ont augmenté de 4% par rapport au troisième trimestre 2024, atteignant 625 millions d’euros, portés par une solide progression des services mobiles facturés aux abonnés (+3.9 %). Cette croissance repose à la fois sur une hausse des volumes, avec une accélération des recrutements des abonnements au troisième trimestre, et sur une augmentation régulière de l’ARPU d’environ 5 % explique Iliad. L’opérateur affiche en effet un grain de plus de 100 000 abonnés mobile sactifs, et reste stable sur le fixe avec toujours 1.7 millions de clients au troisième trimestre. Les autres revenus de services, notamment liés à l’interconnexion, sont restés stables, tandis que le fixe a enregistré son meilleur trimestre depuis fin 2024 dans un marché toujours très concurrentiel.

L’EBITDAaL a progressé de 8 % pour atteindre 3,32 milliards de zlotys, grâce à l’effet de levier lié à la hausse des revenus mobiles, à une stricte maîtrise des coûts (énergie, commercial, masse salariale) et à la fin d’un contrat historique d’UPC, achevant son intégration au sein de Play. La marge EBITDAaL grimpe ainsi à 42,6 %. Parallèlement, les investissements ont reculé de 17,1 % à 776 millions de zlotys, reflétant la normalisation du déploiement du réseau mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox